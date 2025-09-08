Werbung ausblenden
Große Ziele

Volkswagen will bei elektrischen Kleinwagen Marktführer werden

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-Mobilität
Quelle: Sport car hub/Shutterstock.com

München (Reuters) - Jeder fünfte elektrische Kleinwagen in Europa soll mittelfristig aus dem Hause Volkswagen kommen.

Ziel sei ein Marktanteil von rund 20 Prozent, das entspreche mehreren Hunderttausend Autos pro Jahr, teilte der Wolfsburger Autobauer am Montag auf der Automobilmesse IAA in München mit. Volkswagen stellte bei der Messe seine Kleinwagenfamilie um den elektrischen ID.Polo vor, die ab kommendem Jahr zu Preisen ab 25.000 Euro auf den Markt kommt. In den Fahrzeugen werde erstmals die vom Unternehmen selbst entwickelte Einheitszelle zum Einsatz kommen, teilte der Dax-Konzern weiter mit. Volkswagen baut derzeit seine erste Batteriefabrik in Salzgitter.

