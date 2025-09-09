Werbung ausblenden
Volkswagen investiert bis zu einer Milliarde Euro in KI

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätKI
Quelle: Jarlat Maletych/Shutterstock.com

Europas größter Autobauer Volkswagen investiert bis zu einer Milliarde Euro in Künstliche Intelligenz (KI).

Dabei gehe es etwa um den Einsatz in der Fahrzeugentwicklung oder in industriellen Anwendungen sowie um eine leistungsfähige IT-Infrastruktur, teilte der Wolfsburger Konzern am Dienstag auf der Automobilmesse IAA in München mit.

IT-Vorständin Hauke Stars sagte, KI sei der Schlüssel zu mehr Geschwindigkeit, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Langfristig verspricht sich der Volkswagen-Konzern vom Einsatz Künstlicher Intelligenz Einsparungen von bis zu vier Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren. Schon jetzt komme KI in zahlreichen Unternehmensbereichen zum Einsatz.

