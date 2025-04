US-Zölle: Bundesregierung hofft weiter auf Gespräche

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hofft darauf, eine Eskalation des Handelskonflikts mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump vermeiden zu können. "Wir wollen ja keinen Handelskrieg herbeiführen, sondern das Ziel sollte schon sein, eher Handelshemmnisse weiter zu senken", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. "Und das Zweite ist, dass wir natürlich unsere heimischen Unternehmen schützen müssen vor dem, was ansonsten an Weiterungen kommt." Man dürfe jetzt nicht emotional reagieren, sondern müsse die Auswirkungen der US-Zölle verstehen.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist nach den Worten Hebestreits im Gespräch mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs und führenden deutschen Unternehmen. Er informiere auch diejenigen, die nun über eine neue schwarz-rote Koalition verhandelten. Es gebe "eine enge Verbindung zwischen der geschäftsführenden Bundesregierung und einer womöglich künftigen Bundesregierung".

Trump-Berater und Tech-Milliardär Elon Musk hatte am Wochenende erklärt, er hoffe auf die Abschaffung aller Zölle zwischen Europa und Nordamerika. Dazu wollte sich Hebestreit nicht konkret äußern, sagte aber, dass von Zollsenkungen sicherlich alle profitieren würden./hrz/DP/men