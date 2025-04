DAX® - Rebound wird wahrscheinlicher

Die Kursturbulenzen an den Aktienmärkten gehen weiter. Beim DAX® sind die gesamten zwischenzeitlichen Kursgewinne von + 17 % aufgezehrt und das Aktienbarometer notiert seit Jahresbeginn jetzt sogar im Minus. Zwischenzeitlich sah es für die deutschen Standardwerte zu Wochenbeginn sogar noch viel schlimmer aus, denn vom Tagestief bei 18.490 Punkten konnte sich der DAX® spürbar erholen. Dennoch ist ein Rückfall unter die 200-Tages-Linie (akt. bei 19.958 Punkten) zu beklagen. Die langfristige Glättung dient unter „Technikern“ oftmals als Maßstab für einen Auf- bzw. einen Abwärtstrend. Aufgrund des crashartigen Charakters der laufenden Abwärtsbewegung summiert sich die Hoch-Tief-Spanne des Jahres bereits zu Beginn des 2. Quartals auf fast 5.000 Punkte, was der zweitgrößten Schwankungsbreite der Historie entspricht. Diese Entwicklung schlägt sich auch hierzulande in einem VDAX®-new-Wert von 45 nieder. Mit einer Haltedauer von einem Jahr waren solche Vola-Spikes regelmäßig gute Einstiegsgelegenheiten. Kurzfristig ist die gestrige Tageskerze die erste, welche vollständig außerhalb der Bollinger Bänder ausgebildet wurde. Per Saldo gewinnt ein Rebound an Konturen – die Rückeroberung der 200-Tages-Linie dient dabei als notwendige Grundvoraussetzung.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.