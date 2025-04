Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Donald Trump und US-Notenbank Fed

KOBLENZ (dpa-AFX) - Die "Rhein-Zeitung" zu Donald Trump und der US-Notenbank Fed:

"Finanzkrise, Corona-Pandemie, Russlands Angriff auf die Ukraine - die Welt hat in den vergangenen 20 Jahren viele Schocks erlebt. Dass diese für Wirtschaft und Verbraucher am Ende vergleichsweise glimpflich ausgingen, ist auch dem guten Zusammenspiel der Notenbanken untereinander und mit der Politik zu verdanken. Das ist bei dem Zoll-Schock anders. Donald Trump stürzt in seiner Rachsucht die US-Wirtschaft und die globale Ökonomie in eine Krise, die es ohne Trump nicht gäbe. Das lässt die Börsen weltweit beben und bringt Anleger um Milliarden. Anders als sonst ziehen Politik und Notenbank in den USA dieses Mal nicht an einem Strang - zum Glück. Fed-Chef Jerome Powell macht bei Trumps miesem Spiel gegen den Freihandel und sein eigenes Land nicht mit."/yyzz/DP/men