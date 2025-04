Union und SPD kurz vor Einigung auf einen Koalitionsvertrag

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - CDU, CSU und SPD stehen nach Angaben mehrerer mit den Verhandlungen vertrauten Personen kurz vor der Einigung auf einen Koalitionsvertrag.

Es werde derzeit mit einem Abschluss am Mittwoch, vielleicht sogar schon Dienstag gerechnet, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus Verhandlungskreisen. Bereits am Morgen hatten sich Politiker von Union und SPD optimistisch gezeigt, dass man kurz vor einem Durchbruch steht. Man sei "auf den letzten Metern", sagte Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) vor der erneuten Verhandlungsrunde in der CDU-Zentrale. "Es sollte schnell gehen. Es muss gut werden", sagte der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn. Vor allem der von den USA ausgelöste Zollstreit und die heftigen Kursverluste an den Börsen hatten aufs Tempo bei den Gesprächen gedrückt.

"Diese Koalitionsverhandlungen finden anders als die letzten Koalitionsverhandlungen unter einem enormen Zeitdruck statt", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Aufgrund der internationalen Lage warte die Bevölkerung auf die rasche Bildung einer neuen Regierung. "Insgesamt gibt es einen ganz hohen Einigungswillen, das war und ist spürbar", betonte auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei. Er sei "sehr zuversichtlich, dass wir zügig zu einem guten Ergebnis kommen können". Man müsse sehen, wie sich die nächsten Stunden entwickeln.

Noch Ende vergangener Woche war die Erwartung gewesen, dass Union und SPD bis Freitag eine Einigung auf einen Koalitionsvertrag erreichen. Vor allem die Klärung von Finanzfragen wie eine Steuerreform oder Einsparungen im Haushalt galten zuletzt als schwierig in den vertraulichen Beratungen, aus denen keine Details nach außen drangen. Erwarte werde, dass im Falle einer Einigung nicht nur die inhaltlichen Einigungen, sondern auch die Ressortverteilung zwischen CDU, CSU und SPD bekanntgegeben werden, hieß es.

MERZ: DEUTSCHLAND MUSS WIEDER WETTBEWERBSFÄHIG WERDEN

CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Montag gegenüber Reuters Konsequenzen aus dem weltweiten Absturz von Aktienkursen für die Koalitionsverhandlungen gefordert. Es sei dringlicher denn je, dass Deutschland so schnell wie möglich seine internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherstelle, hatte er gesagt. "Diese Frage muss jetzt im Zentrum der Koalitionsverhandlungen stehen. Wir brauchen Steuersenkungen für Unternehmen und Bürger, einen spürbaren Rückbau der lähmenden Bürokratie, die Senkung der Energiepreise und eine Stabilisierung der Kosten für die sozialen Sicherungssysteme."

Eine Belastung für das angestrebte Bündnis könnte sein, dass das Zutrauen der SPD-Anhänger in Merz als künftigen Kanzler offenbar sehr gering ist. Nur 25 Prozent der SPD-Anhänger halten ihn laut dem aktuellen RTL/ntv-Trendbarometer für kanzlertauglich. 69 Prozent sagten in der Forsa-Umfrage, dass der CDU-Chef dies nicht sei. Eine deutliche Zustimmung bekommt Merz nur bei den Unions-Anhängern mit 79 Prozent. In der Beurteilung gibt es auch eine deutliche Ost-West-Kluft: Im Westen gaben insgesamt 34 Prozent der Befragten an, dass Merz kanzlertauglich sei, 59 Prozent antworteten mit Nein. Im Osten lag der Zustimmungswert aber nur bei 19 Prozent, die negative Beurteilung teilten 63 Prozent.

Schwesig betonte, dass alle offenen Fragen geklärt sein müssten. "Es muss ... eine Regierung sein, die hält, was sie verspricht, und deswegen ist es schon richtig, dass wir uns jetzt auch die Zeit genommen haben", mahnte die SPD-Politikerin. Es sei wichtig, dass man bereits das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen Infrastruktur beschlossen habe. Jetzt müsse investiert werden, außerdem müssten die Energiepreise runter. Die Wirtschaft und die gesamte Bevölkerung müsse von Bürokratielasten befreit werden. "Und es ist ganz wichtig, dass wir die Maßnahmen, die im Sondervermögen sind, durch eine Planungsbeschleunigung jetzt wirklich auch auf die Straße bringen."

Die CDU-Politikerin Karin Prien mahnte mit Blick auf den Zeitdruck aber vor falschem "Aktivismus". "Ich kann nur alle bitten, uns noch einen Moment die Zeit zu geben. ... Wir sollten alle jetzt die Nerven bewahren", fügte die Bildungsministerin aus Schleswig-Holstein hinzu.

