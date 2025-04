EQS-Adhoc: swissnet Group verkündet Beendigung der Börsennotiz an der Euronext Access Paris

EQS-Ad-hoc: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group verkündet Beendigung der Börsennotiz an der Euronext Access Paris



09.04.2025 / 09:06 CET/CEST

Delisting der Aktien der swissnet Group von der Euronext Access Paris zum 6. Mai 2025

Die Aktien der swissnet Group bleiben weiterhin im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet

Sales Facility vom 10. April 2025 bis 25. April 2025

Berg, Schweiz – 9. April 2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, gibt die Beendigung der Notierung ihrer Aktien von der Euronext Access Paris bekannt.

In diesem Zusammenhang bietet die swissnet Group (die “Gesellschaft”) eine freiwillige Verkaufsmöglichkeit gemäß des folgenden Zeitplans an:

1 – Delisting der Aktien der swissnet Group von der Euronext Access Paris

Infolge des Delisting-Antrags der swissnet Group werden alle Aktien der Gesellschaft (INSIN: CH0451123589) per 6. Mai 2025 von der Euronext Access Paris denotiert.

Die Aktien der swissnet Group sind derzeit – und werden auch nach dem Delisting an der Euronext Access Paris – im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

2 – Möglichkeiten für Aktionäre

Inhaber von an der Euronext Access Paris notierten Aktien der swissnet Group können vor der Einstellung der Notierung der Aktien eine der folgenden Optionen wählen:

Option 1: Aktionär bleiben

Bestehende Aktionäre können ihre Aktien behalten. Die Aktien werden nach dem Delisting an der Euronext Access Paris an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Diese Option wird standardmäßig gewählt. Ein aktives Eingreifen der Aktionäre ist nicht notwendig.

Option 2: Verkauf der Aktien

Aktionäre können alle oder einen Teil ihrer Aktien über die Sales Facility verkaufen.

Die Sales Facility richtet sich nicht an Aktionäre, die ihre Aktien behalten wollen.

Die swissnet Group ist nicht die Käuferin der im Rahmen der Sales Facility zu veräußernden Aktien. Die Gesellschaft garantiert keinen Mindestpreis und übernimmt lediglich die Handelskosten für den Verkauf solcher Aktien.

Die Teilnahme an der Sales Facility führt zu einem endgültigen und unwiderruflichen Verkauf der Aktien des betreffenden Aktionärs.

Aktionäre, die alle oder einen Teil ihrer Aktien im Rahmen der Sales Facility verkaufen möchten, sollten sich an ihren Finanzintermediär wenden, bei dem die Aktien gehalten werden.

Der Verkauf kann über einen unbestimmten Zeitraum von Uptevia (der Zentralisierungsstelle) abgewickelt werden, abhängig von der Liquidität an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Gesamtzahl der über die Verkaufsmöglichkeit verkauften Aktien.

Der Verkaufspreis der Aktien wird auf dem durchschnittlichen zukünftigen Verkaufspreis aller über die Sales Facility verkauften Aktien basieren. Dieser Preis ist unbekannt.

Die Aktionäre, die ihre Aktien verkaufen, erhalten den Verkaufserlös erst dann, wenn alle über die Sales Facility verkauften Aktien von der Zentralisierungsstelle verkauft wurden. Es kann infolgedessen möglicherweise zu langen Wartezeiten kommen.

Aktionäre der swissnet Group, die ihre Aktien behalten wollen, sollten nicht an der Sales Facility teilnehmen und keine Maßnahmen in Bezug auf die von ihnen gehaltenen Aktien ergreifen.

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

