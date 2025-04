OTS: Gerresheimer AG / Gerresheimer: Umsatz- und Ergebnis-Sprung durch ...

Gerresheimer: Umsatz- und Ergebnis-Sprung durch Bormioli Pharma Düsseldorf (ots) - - Umsatz +11,6 %, Adjusted EBITDA +13,1 % - Organische Entwicklung gegenüber Pro-forma-Zahlen Q1 2024: Umsatz -6,5 %, Adjusted EBITDA -9,3 % - Q1 wesentlich beeinflusst von Umsatzverschiebung im Spritzengeschäft - Prognose 2025 bestätigt: organisches Umsatzwachstum von 3-5 % und Adjusted EBITDA-Marge von 22 % Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter sowie globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, verzeichnete durch die erstmalige Einbeziehung der 2024 akquirierten Bormioli Pharma einen Umsatz- und Ergebnissprung. Der Umsatz im 1. Quartal 2025 stieg um 11,6 % auf 520,1 Mio. Euro (Q1 2024: 466,1 Mio. Euro), das Adjusted EBITDA stieg um 13,1 % auf 91,5 Mio. Euro (Q1 2024: 80,9 Mio. Euro). Die organische Entwicklung gegenüber den Pro-forma-Zahlen des Vorjahresquartals reflektiert eine Verschiebung von Umsätzen im Spritzengeschäft sowie eine gedämpfte Nachfrage bei Moulded Glass insbesondere im Bereich Kosmetik. Organisch ging der Umsatz im 1. Quartal 2025 im Vergleich zum 1. Quartal 2024 um 6,5 %, das Adjusted EBITDA um 9,3 % zurück. Die Adjusted EBITDA-Marge lag bei 17,6 % (Q1 2024: 17,4 %). Auf Basis bestehender Verträge mit weiteren Produktionsanläufen im Jahresverlauf und des guten Auftragseingangs aus dem 1. Quartal 2025 bestätigt Gerresheimer seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Die Unternehmensgruppe einschließlich Bormioli Pharma erwartet gegenüber den kombinierten Pro-forma-Zahlen 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 3-5 %. Die Adjusted EBITDA-Marge soll sich auf rund 22 % weiter verbessern. "Wir haben mit der Akquisition von Bormioli Pharma unsere Marktposition entscheidend gestärkt und eine ganz neue Umsatz- und Ergebnisdimension erreicht", erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Unser profitables Wachstum werden wir ab dem zweiten Quartal auch auf organischer Ebene wieder fortsetzen. Dazu beitragen werden unter anderem Spritzenumsätze, die wir nun im zweiten und dritten Quartal erwarten. Insgesamt werden vor allem unsere High Value Solutions für Biopharmazeutika und der Anlauf neuer Produktionslinien aus unseren Wachstumsprojekten wichtige Wachstumstreiber im Jahr 2025 sein." Plastics & Devices: Anhaltend hohe Nachfrage, aber Verschiebung von Umsätzen Der Geschäftsbereich Plastics & Devices erzielte im 1. Quartal 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 294,5 Mio. Euro (Q1 2024: 258,4 Mio. Euro). Absolut stieg der Umsatz durch die Einbeziehung von Bormioli Pharma um 14,0 %. Organisch ging der Umsatz im Vergleich zu den Pro-forma-Zahlen des 1. Quartals 2024 um 3,3 % zurück. Wesentliche Ursache war hier die Verschiebung von Umsätzen im Spritzengeschäft in das 2. und 3. Quartal 2025. Das Adjusted EBITDA wuchs um 7,0 % und erreichte 63,4 Mio. Euro (Q1 2024: 59,3 Mio. Euro). Organisch lag das Adjusted EBITDA 11,4 % unter den Pro-forma-Zahlen des Vorjahresquartals. In der Adjusted EBITDA-Marge von 21,5 % (Q1 2024: 22,9 %) spiegelt sich der temporär veränderte Produktmix durch die Verschiebung der Spritzenumsätze wider. Der gute Auftragseingang im 1. Quartal zeigt die anhaltend hohe Nachfrage nach Drug-Delivery-Systemen wie Spritzen, Inhalatoren und Pens sowie Containment-Lösungen aus Kunststoff. Primary Packaging Glass: Margenausweitung durch Veränderung des Produktmix Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass erreicht im 1. Quartal 2025 einen Umsatz von 227,1 Mio. Euro (Q1 2024: 208,4 Mio. Euro). Absolut stieg der Umsatz durch die Einbeziehung von Bormioli Pharma um 9,0 %. Organisch ging der Umsatz im Vergleich zu den Pro-forma-Zahlen des 1. Quartals 2024 um 10,2 % zurück. Hintergrund war hier eine gedämpfte Nachfrage bei Moulded Glass im Bereich Kosmetik. Das Adjusted EBITDA stieg um 15,4 % auf 40,2 Mio. Euro (Q1 2024: 34,8 Mio. Euro). Organisch lag das Adjusted EBITDA 5,8 % unter den Pro-forma-Zahlen des Vorjahresquartals. Die Adjusted EBITDA-Marge stieg auf 17,7 % (Q1 2024: 16,7 %). Die Margenausweitung ist auf einen höheren Anteil von High Value Solutions zurückzuführen. Bestätigung der Prognose Auf Basis bestehender Verträge mit weiteren Produktionsanläufen im Jahresverlauf und des guten Auftragseingangs aus dem 1. Quartal 2025 bestätigt Gerresheimer seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Auch in den nächsten Jahren erwartet Gerresheimer vor dem Hintergrund des starken Wachstums bei Systemen und Lösungen für Biopharmazeutika, der erfolgreichen Umsetzung der Wachstumsprojekte und des erweiterten Portfolios von High Value Solutions profitables Wachstum. Prognose für das Geschäftsjahr 2025 - Umsatzwachstum: 3 - 5 % (organisch) - Adjusted EBITDA-Marge: rund 22 % (organisch) - Adjusted EPS-Wachstum: hoher einstelliger Prozentbereich (währungsbereinigt) Mittelfristige Prognose (organisch) - Umsatzwachstum: 8 - 10 % CAGR - Adjusted EBITDA-Marge: 23 - 25 % - Adjusted EPS-Wachstum: >= 10 % CAGR Die Quartalsmitteilung für das 1. Quartal 2025 ist auf der Gerresheimer Website hier verfügbar: https://www.gerresheimer.com/unternehmen/investor-relations/berichte Pressekontakt: Gerresheimer AG Jutta Lorberg Head of Corporate Communication T +49 211 6181 264 mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6010979 OTS: Gerresheimer AG ISIN: DE000A0LD6E6