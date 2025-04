Merz will vor Sommerferien zu Trump reisen und über China reden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - CDU-Chef Friedrich Merz will vor Ende Juli zu seinem Antrittsbesuch als neuer Kanzler in die USA reisen.

"Ich werde versuchen, noch vor den Sommerferien zu einem Besuch in Washington zu sein", sagte der designierte Kanzler am Sonntagabend in der ARD. Mit US-Präsident Donald Trump werde er sich "natürlich mit Smalltalk" austauschen, dann werde man nach gemeinsamen Interessen suchen. Als Themen des Gesprächs nannte Merz unter anderem die Ukraine, China und die Zollpolitik. Auch Trump könne "eigentlich keine Freude" daran habe, was der russische Präsident Wladimir Putin mit den derzeitigen Angriffen auf die Ukraine tue. Im Gegenteil passiere das Gegenteil dessen, was Trump habe erreichen wollen. Man müsse nach einer gemeinsamen strategischen Vorgehensweise suchen.

Er wolle dann mit Trump auch über China, die Lage um Taiwan sowie die Zollpolitik gegenüber China reden. "Ich glaube, am Ende des Tages gibt es mehr gemeinsame Interessen als gegenläufige Interessen." Merz wollte nicht sagen, ob er mit Trump Golf spielen werde und wie hoch sein eigenes Handicap beim Golf sei.

