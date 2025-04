EQS-News: artec technologies AG sieht Wachstumschancen durch die geplanten Milliardeninvestitionen in Sicherheit und Infrastruktur

EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

artec technologies AG sieht Wachstumschancen durch die geplanten Milliardeninvestitionen in Sicherheit und Infrastruktur

Jahresabschluss 2024 veröffentlicht: Positive Entwicklung auf breiter Basis

Technologische Weiterentwicklung 2024: KI-Funktionen und Cloud-Plattform

Starkes Jahresendgeschäft schafft Basis für Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung

Diepholz, 22. April 2025: Die artec technologies AG hat heute den testierten Jahresabschluss 2024 veröffentlicht. In einem anspruchsvollen wirtschaftlichen und geopolitischen Umfeld ist es dem Unternehmen gelungen, die Position als innovativer Anbieter von Video- und Streamingtechnologie im Bereich kritischer Infrastrukturen, bei behördlichen Sicherheitsanwendungen und in der automatisierten Medienaufzeichnung und -analyse weiter auszubauen. Das Ergebnis konnte auf allen Ebenen gesteigert werden. Der Cashflow und alle wichtigen Rentabilitätskennzahlen lagen im Jahr 2024 deutlich über dem Vorjahresniveau. Auch der Ausblick ist positiv: die Stärkung der inneren und äußeren Sicherheit sowie der Infrastruktur in Deutschland – schaffen für die artec technologies AG ein Umfeld, das weiteres dynamisches Wachstum ermöglicht.

Im Berichtsjahr hat die artec technologies AG Rechnungsausgänge in Höhe von insgesamt 2,92 Mio. Euro verzeichnet – davon allein rund 1,1 Mio. EUR in den letzten beiden Monaten des Jahres. Da ein Teil der Leistungen zum Bilanzstichtag noch nicht vollständig erbracht war, wurde eine passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 0,46 Mio. Euro vorgenommen. Infolgedessen ermittelte die artec technologies AG im Jahr 2024 einen Umsatz von 2,46 Mio. EUR (Vorjahr: 2,96 Mio. EUR).

Trotz rückläufiger Umsätze konnte artec das Ergebnis auf allen Ebenen steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 0,53 Mio. EUR auf 0,75 Mio. EUR. Die EBITDA-Marge erhöhte sich deutlich von 16 % auf 26 %. Das EBIT erreichte 0,20 Mio. EUR (Vorjahr: -0,004 Mio. EUR). Das Nettoergebnis (EAT) verbesserte sich auf 0,23 Mio.EUR (Vorjahr: 0,01 Mio.EUR). Den operativen Cashflow hat artec von 0,47 Mio. EUR auf 1,17 Mio. EUR gesteigert. Zum Jahresende 2024 standen dem Technologieunternehmen liquide Mittel in Höhe von 0,72 Mio. EUR zur Verfügung 31.12.2023: 0,13 Mio. EUR).

Integration von KI-Funktionen sowie die Weiterentwicklung der Cloud-Plattform

Mit den Marken MULTIEYE und XENTAURIX bietet artec maßgeschneiderte Lösungen für Sicherheits- und Medienanwendungen an, die zunehmend an Bedeutung gewinnen – sei es im Bereich kritischer Infrastrukturen, bei behördlichen Sicherheitsanwendungen oder in der automatisierten Medienaufzeichnung und -analyse. Ein technologischer Schwerpunkt im Jahr 2024 waren die Integration intelligenter Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz sowie die Weiterentwicklung der Cloud-Plattform.

Positive Geschäftsentwicklung sollte sich 2025 fortsetzen

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die artec technologies AG eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung, die durch technologische Innovationen, die zunehmende Digitalisierung in sicherheitsrelevanten Bereichen sowie eine steigende Nachfrage nach cloudbasierten Video- und Datenmanagementlösungen getragen wird. Die geplanten Milliardeninvestitionen in innere und äußere Sicherheit sowie Infrastruktur werden für nachhaltige Nachfrage sorgen.

Durch den weiteren Ausbau des internationalen Vertriebs sowie gezielte Investitionen in strategische Partnerschaften sollen neue Märkte erschlossen und bestehende Kundenbindungen intensiviert werden. Die wiederkehrenden Umsätze aus Service & Support Leistungen werden eine zunehmend wichtige Rolle für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung spielen.

Der Jahresabschluss 2024 zum Download: https://bit.ly/finanzberichte

Terminhinweise: 13. MaiTeilnahme an Frühjahrskonferenz in Frankfurt am Main 5. Juni Ordentliche Hauptversammlung 2025

Über die artec technologies AG

Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com



Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516

