Putin kritisiert russische Drohnenproduktion als zu gering

MOSKAU (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Drohnenproduktion der Rüstungsindustrie für den Krieg gegen die Ukraine als ungenügend bemängelt. "An diesen Kampfmitteln fehlt es bis heute", sagte der Kremlchef bei einer Sitzung der Militär- und Rüstungskommission in Moskau. An der Front würden speziell per Kamera gesteuerte Drohnen sehnlichst erwartet, da sie ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Kriegsführung seien.

Zugleich zeigte er sich "überzeugt, dass alle Pläne zur Produktionssteigerung bei Drohnen erfüllt werden." So sei es im Vorjahr immerhin gelungen, die Zahl der hergestellten Drohnen auf 1,5 Millionen zu steigern. Täglich gelangten davon etwa 4.000 ferngesteuerte Drohnen an die russisch-ukrainische Front.

Mit Blick auf andere Bereiche lobte Putin die guten Produktionsziffern. "Im vergangenen Jahr haben praktisch alle Rüstungsunternehmen die Staatsaufträge in vollem Umfang, hochwertig und termingerecht umgesetzt", sagte der Staatschef. Zum Teil seien die Aufträge vorfristig erfüllt worden. Seinen Angaben nach wurden so auch mehr als 4.000 Einheiten gepanzerter Technik, sowie 180 Kampfflugzeuge und -hubschrauber ausgeliefert.

Im Februar 2022 hat Russland die Invasion in die Ukraine begonnen. Einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim kontrolliert Russland fast ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets.