ROUNDUP: Unternehmensstimmung trübt sich nur etwas ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im April weniger stark eingetrübt wie erwartet. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 0,5 Punkte auf 50,4 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet, die einen Rückgang auf 50,1 Punkte ergeben hatte. Damit liegt der Indikator gleichwohl nur noch knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine etwas zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Indikator für den Dienstleistungssektor fiel um 0,9 Punkte auf 50,1 Punkte. Er signalisiert damit weiterhin ein leichtes wirtschaftliches Wachstum. Zunächst war ein Rückgang unter die Schwelle von 50 Punkten ermittelt worden. Der entsprechende Indikator für die Industrie war laut Daten vom Freitag zwar erneut gestiegen, signalisiert allerdings weiterhin einen Rückgang der Aktivität in dem schwächelnden Sektor.

"Die Eurozone hat zu Beginn des zweiten Quartals abgebremst, nachdem die Region in den ersten drei Monaten des Jahres relativ ordentlich gewachsen ist", schrieb Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Im schwergewichtigen Dienstleistungssektor könne man von Stagnation sprechen, und der überraschende Produktionsanstieg im verarbeitenden Gewerbe reiche nicht aus, um eine deutliche Abschwächung des Wachstums zu verhindern.

Die Entwicklung im Überblick:

Region/Index April Prognose Erstschätzung Vormonat EURORAUM Gesamt 50,4 50,1 50,1 50,9 Industrie 49,0 48,7 48,7 48,6 Dienste 50,1 49,7 49,7 51,0 DEUTSCHLAND Industrie 48,4 48,0 48,0 48,3 Dienste 49,0 48,8 48,8 50,9 FRANKREICH Industrie 48,7 48,2 48,2 48,5 Dienste 47,3 46,8 46,8 47,9 ITALIEN Industrie 49,3 47,0 --- 46,6 Dienste 52,9 51,3 --- 52,0 SPANIEN Industrie 48,1 50,1 --- 49,5 Dienste 53,4 54,0 --- 54,7

(Angaben in Punkten)

