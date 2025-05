EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Zwischenbericht Q1/2025 – Berentzen-Gruppe startet profitabel ins Geschäftsjahr

EQS-News: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Quartals-/Zwischenmitteilung

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Zwischenbericht Q1/2025 – Berentzen-Gruppe startet profitabel ins Geschäftsjahr



07.05.2025 / 07:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft veröffentlicht Zwischenbericht Q1/2025

Berentzen-Gruppe startet profitabel ins Geschäftsjahr

Haselünne, 7. Mai 2025 – Die im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602) hat ihren Zwischenbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. In den ersten drei Monaten hat die Unternehmensgruppe Konzernumsatzerlöse in Höhe von 39,0 (Q1/2024: 40,9) Mio. Euro erzielt. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Konzern-EBIT) lag bei 1,2 (Q1/2024: 1,3) Mio. Euro, das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Konzern-EBITDA) bei 3,3 (Q1/2024: 3,4) Mio. Euro.

„Unser positives operatives Ergebnis bewegt sich weitestgehend auf dem Niveau des Vorjahresquartals“, erklärt Oliver Schwegmann, CEO der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft und führt weiter aus: „Das trifft auch auf die Konzernumsatzerlöse zu, sofern man diese um den Effekt aus dem Verkauf der Betriebsstätte Grüneberg bereinigt.“ Die Rückgänge bei den Konzernumsatzerlösen seien demzufolge fast vollständig auf den Entfall des Geschäftes mit regionalen Mineralwässern am Standort Grüneberg, den die Berentzen-Gruppe im vergangenen Jahr aus strategischen Gründen veräußert hatte, zurückzuführen. „In Summe bedeutet das, dass die Berentzen-Gruppe schlanker geworden ist und zugleich unverändert profitabel wirtschaftet. So werden wir Schritt für Schritt die Umsatzrentabilität verbessern“, so Schwegmann.

Positiv hervorzuheben sei die Entwicklung der strategischen Fokusmarken Berentzen und Mio Mio im ersten Quartal. Die mit Produkten der Marke Berentzen generierten Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über zehn Prozent gestiegen, die mit Produkten der Marke Mio Mio um knapp neun Prozent. „Wir freuen uns besonders, dass Mio Mio damit wieder auf einen soliden Wachstumskurs zurückgekehrt ist“, erklärt Schwegmann. Auch mit den im strategischen Fokus stehenden Fruchtpressen von Citrocasa konnte in den ersten Monaten ein Umsatzplus von 3,5 Prozent erzielt werden.

Weiterer Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025

Um Umsatzwachstum zu generieren und gleichzeitig die Profitabilisierung der Berentzen-Gruppe weiterzutreiben, sind für das Geschäftsjahr 2025 vielfältigste Maßnahmen und Initiativen geplant. Bereits im Februar wurden Produkte der Marke Mio Mio erstmalig in der Dose in den Markt eingeführt. „Der Launch verläuft äußerst erfolgreich. Wir konnten bereits neue Absatzkanäle erschließen. Es ist uns beispielsweise gelungen, eine bekannte deutsche Drogeriekette von dem Produkt zu überzeugen und eine nationale Listung zu erzielen. Die entsprechenden Auslieferungen sind kurz vor Ostern gestartet“, so Schwegmann. Seit Ostern sei zudem die Marke Berentzen nach langer Zeit wieder im reichweitenstarken TV zu sehen. „Diese breit angelegte Marketing- und Mediakampagne wird zu signifikanten Absatzimpulsen führen“, ist Schwegmann überzeugt. Zudem befänden sich zahlreiche Neuprodukte im Geschäftsbereich Spirituosen gerade in der Einführungsphase. Auch in der Supply Chain seien wichtige Projekte gestartet worden mit dem Ziel, die Effizienz von Produktion und Logistik weiter voranzutreiben.

„Mit diesem umfangreichen Bündel an Maßnahmen und Initiativen begegnen wir auch den derzeitig spürbaren Herausforderungen auf unseren Absatzmärkten, die von einer zunehmend unsicheren Wirtschaftslage und einer sich weiter verschärfenden Konsumzurückhaltung seitens der Verbraucher geprägt sind. Wir sind dennoch optimistisch, dass dieses Bündel seine Kraft im Jahresverlauf entfalten wird“, erklärt Schwegmann. Daher halte die Berentzen-Gruppe unverändert an ihren Wachstumsambitionen fest, die sich in der Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 widerspiegeln. Danach erwartet der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 Konzernumsatzerlöse in einer Bandbreite von 180,0 bis 190,0 Mio. Euro (2024: 181,9 Mio. Euro), ein Konzern-EBIT zwischen 10,0 und 12,0 Mio. Euro (2024: 10,6 Mio. Euro) sowie ein Konzern-EBITDA zwischen 19,0 und 21,0 Mio. Euro (2024: 19,3 Mio. Euro).

Der Zwischenbericht Q1/2025 ist veröffentlicht unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/berichte

Über die Berentzen-Gruppe:

Die Berentzen-Gruppe ist ein moderner, innovativer Getränkekonzern, dessen Wurzeln über 260 Jahre zurückreichen. Breit aufgestellt mit ihren Geschäftsbereichen Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme entwickelt, produziert und vermarktet die Unternehmensgruppe heute Getränkekonzepte für die vielfältigsten Konsumentenbedürfnisse – von Spirituosen über Mineralwässer und Limonaden bis hin zu Fruchtpressen für frisch gepressten Orangensaft. Mit bekannten Marken wie Berentzen, Puschkin, Mio Mio und Citrocasa sowie zeitgemäßen Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe in mehr als 60 Ländern weltweit präsent. Die Aktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN DE0005201602) ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Thorsten Schmitt

Director Corporate Communications & Strategy

Tel. +49 (0) 5961 502 215

pr@berentzen.de

www.berentzen-gruppe.de

07.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2131550 07.05.2025 CET/CEST