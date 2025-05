Jungheinrich schlägt sich im ersten Quartal überraschend gut - Ziele bestätigt

HAMBURG (dpa-AFX) - Die anhaltend schleppende Nachfrage nach Flurförderzeugen in Europa bremst den Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich weiterhin aus. Auftragseingang, Umsatz und operatives Ergebnis stiegen im Vorjahresvergleich nur leicht an, wie aus dem am Mittwoch in Hamburg vorgelegten Quartalsbericht hervorgeht. Dabei schnitt Jungheinrich aber etwas besser ab, als die von Bloomberg befragten Analysten erwartet hatten. Für das Gesamtjahr ist der Vorstand um Chef Lars Brzoska weiter zuversichtlich, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen.

In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Auftragseingang um 1,7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 2,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) mit 104,5 Millionen Euro drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, was unverändert einer operativen Marge von 8,0 Prozent entsprach. Nach Steuern verdiente Jungheinrich mit 68,9 Millionen Euro 1,5 Prozent mehr.

Außerdem präsentierte der Konzern am Mittwoch seine Ziele für den Rest des Jahrzehnts. Demnach will Jungheinrich sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe bis 2030 kräftig wachsen und seine Profitabilität verbessern./lew/zb