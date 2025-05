EQS-News: Marinomed Biotech AG gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Marinomed Biotech AG gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt

Der Umsatz stieg im Q1 2025 auf 6,5 Millionen Euro gegenüber 0,7 Millionen Euro im Q1 2024 – das Betriebsergebnis stieg deutlich auf 22,2 Millionen Euro gegenüber -1,9 Millionen Euro im Q1 2024.

Bargeld und Bargeldäquivalente (Liquiditätsreserven) stiegen auf 4,5 Millionen Euro gegenüber 1,7 Millionen Euro im ersten Quartal 2024.

Die Ermittlungen wegen Cyberbetrugs dauern an. Trotz des Vorfalls ist die finanzielle Situation des Unternehmens plangemäß.

Korneuburg, Österreich, 8. Mai, 2025 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) gibt für das erste Quartal 2025 einen Umsatz von 6,5 Mio. EUR bekannt, der vor allem auf die erste Zahlung in Höhe von 5,0 Mio. EUR aus dem Verkauf des Geschäftsbereichs Carragelose an Unither Pharmaceuticals zurückzuführen ist. Auch das operative Ergebnis war mit 22,2 Mio. EUR im ersten Quartal deutlich positiv. Diese Zahlen beinhalten einen Restrukturierungsgewinn von 18,9 Millionen Euro. Die liquiden Mittel stiegen trotz des Cyberbetrugsfalls auf 4,5 Millionen Euro gegenüber 1,7 Millionen Euro im ersten Quartal 2024. Die Zahlung der ersten Tranche an die Gläubiger von Marinomed ist berücksichtigt, mit Ausnahme einer Tranche in Höhe von 1,18 Millionen Euro an die EIB, die im April geleistet wurde.

„Im ersten Quartal 2025 hat der positive Abschluss des Restrukturierungsverfahrens zu einem sehr guten Ergebnis geführt. Marinomed hat den Verkauf des Carragelose-Geschäfts abgeschlossen und die erste Zahlung in Höhe von 5,0 Mio. EUR erhalten. Nach der erfolgreichen Restrukturierung und Veräußerung des Carragelose-Geschäfts konzentrieren wir uns auf die Maximierung des Earn-outs aus dem Verkauf des Geschäfts und die Vermarktung unserer Vermögenswerte aus der Marinosolv-Plattform“, sagt Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. “Die kürzlich erfolgte Markteinführung der Carragelose-Augentropfen in Österreich unterstützt das zeitgerechte Erreichen der geplanten Earn-outs für das Carragelose-Geschäft. Die Carragelose-Augentropfen wurden auf der ARVO 2025, der Jahrestagung der Association for Research in Vision and Ophthalmology in Salt Lake City, Utah, USA, vorgestellt.“

„Das positive Ergebnis, die verbesserte Liquiditätslage und die restrukturierte Bilanz spiegeln den Wandel von Marinomed nach der Restrukturierung wider. Trotz der Hindernisse durch den Cyberbetrugsfall liegt das Unternehmen im Rahmen seiner Liquiditätsplanung“, ergänzt Gabriele Ram, CFO von Marinomed. „Wir setzen die fruchtbare Zusammenarbeit mit Unither nicht nur für einen erfolgreichen Geschäftsübergang, sondern auch für das Wachstum des Geschäfts fort. Daher sind wir zuversichtlich, dass die Earn-Out-Zahlungen von bis zu 15 Millionen Euro im geplanten Zeitrahmen realisiert werden können. Darüber hinaus arbeiten wir intensiv an unseren Zielen, die wichtigsten Vermögenswerte der Marinosolv-Plattform zu vermarkten und unser Solv4U-Geschäft auszubauen.“

Ausgewählte Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2025

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

