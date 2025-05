GNW-News: Bitget leistet wichtige Hilfe für Familien, die vom Erdbeben in Myanmar betroffen sind

^BANGKOK, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die

führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat nach dem verheerenden Erdbeben der Stärke 7,7, das die Region Sagaing am 28. März erschütterte, Hilfsmaßnahmen für gefährdete Gemeinden in Myanmar mobilisiert. Die Katastrophe, deren Erschütterungen bis nach Bangkok zu spüren waren, verschärfte die Notlage in einer Region, die bereits mit Unruhen und wirtschaftlicher Instabilität zu kämpfen hatte. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern hat Bitget 150 Notfall-Hilfspakete an besonders gefährdete Familien verteilt, darunter solche, die ihr Zuhause verloren haben, Kleinkinder oder ältere Angehörige versorgen müssen oder nur minimale Hilfe erhalten haben. Jedes Kit enthielt umfassende Hilfsgüter: Hygieneartikel zur Vorbeugung von Krankheiten, Schlafmatten und Decken für vertriebene Familien, Kochutensilien zur Wiederherstellung des Alltags, Wasserfilter für sauberes Trinkwasser und grundlegende Medikamente für den dringenden Bedarf. Der Einsatz verlief nicht ohne Herausforderungen. Die Bewältigung der Sicherheitsrisiken, der logistischen Hürden und der Gefahr einer Umleitung von Hilfsgütern in einem Konfliktgebiet erforderte sorgfältige Planung und tiefes Vertrauen in die lokale Bevölkerung. Die Partner von Bitget vor Ort nutzten ihre lokalen Kenntnisse, um eine gerechte Verteilung zu gewährleisten und Familien zu erreichen, deren Bedürfnisse im Chaos der Krisenbewältigung sonst möglicherweise übersehen worden wären. ?Wahre humanitäre Hilfe bedeutet nicht nur, dringende Bedürfnisse zu stillen, sondern auch das Unsichtbare zu sehen", so Gracy Chen, CEO von Bitget. ?Als zweitgrößtes Krypto-Börsen-Ökosystem sind wir der Ansicht, dass echtes Wachstum in unserer Branche mit echter Verantwortung einhergehen muss. Kryptowährungen wurden auf den Idealen der Selbstbestimmung und globalen Vernetzung aufgebaut. In Krisenzeiten müssen diese Ideale in die Tat umgesetzt werden. Unsere Unterstützung für die betroffenen Gemeinden in Myanmar erinnert uns daran, dass Innovation mit menschlichen Auswirkungen einhergehen muss. Während wir dabei helfen, die Zukunft des Finanzwesens zu gestalten, setzen wir uns gleichermaßen dafür ein, eine Zukunft zu schaffen, in der niemand zurückgelassen wird", fügte sie hinzu. Die Auswirkungen gingen über die materielle Hilfe hinaus. Für vertriebene Familien, die in überfüllten Notunterkünften leben, haben die Kits die starke Beanspruchung der gemeinsam genutzten Ressourcen gemildert. Für andere waren sie das erste Anzeichen von Stabilität seit der Katastrophe, ein Symbol dafür, dass sie nicht vergessen worden waren. Während die Wiederaufbauarbeiten in Sagaing weitergehen, erinnert die Initiative von Bitget daran, dass eine effektive Krisenbewältigung zunächst mit dem Zuhören und Lernen beginnt. Durch die Kombination von schnellem Handeln und fundierten lokalen Kenntnissen konnten wir dort Unterstützung leisten, wo sie am dringendsten benötigt wurde - für jede einzelne Familie und jede einzelne Gemeinde. 