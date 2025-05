ANALYSE-FLASH: DZ Bank nimmt Rheinmetall in 'Equity Long Ideas'-Liste auf

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktie von Rheinmetall in ihre "Equity Long Ideas"-Liste besonders aussichtsreicher Werte aufgenommen. Die Einstufung lautet beim fairen Aktienwert von 1985 Euro "Kaufen". Holger Schmidt rechnet laut seinem am Freitag vorliegenden Kommentar mit einem jahrelangen starken Anstieg der Verteidigungsausgaben in Deutschland und den europäischen NATO-Staaten. "Rheinmetall mit dem breiten Portfolio (z.B. Waffen & Munition, logistische & taktische Fahrzeuge, Luftabwehr & Raketen) sollte einer der Hauptauftragnehmer sein", schrieb er./edh/ag

