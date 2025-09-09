Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Barclays startet Rheinmetall mit 'Overweight' - Ziel 2050 Euro

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Rheinmetall beim Kursziel von 2050 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Experte Afonso Osorio setzt dabei im Rahmen seiner Analyse der europäischen Rüstungsbranche vom Montagnachmittag auf das Deutschlandgeschäft der Düsseldorfer und ihre steigenden Marktanteile, wohl auch europaweit. Rheinmetall ist sein Favorit unter den ebenfalls neu eingestuften Hensoldt, Leonardo und Saab./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:45 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

