BYD-Chef: Werden Europa-Zentrum wohl in Ungarn errichten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Budapest (Reuters) - BYD wird wohl in Ungarn ein Europa-Zentrum errichten.

Der Chef des chinesischen E-Auto-Riesen, Wang Chuanfu, sprach am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit Ministerpräsident Viktor Orban von 2000 Arbeitsplätzen, die so entstehen sollen. Das neue Zentrum solle drei Funktionen erfüllen: Verkauf und Kundendienst, Tests sowie die Entwicklung von Modellen für lokale Märkte. BYD ist in dem EU-Land etabliert: Die erste europäische Fabrik wurde im April 2016 in Komarom errichtet. Ein zweites Werk befindet sich im Bau. Ungarn verfolgt eine China-freundlichere Politik als viele andere EU-Staaten.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte jüngst von Insidern erfahren, dass BYD bis 2030 die Hälfte seiner Fahrzeuge im Ausland verkaufen wolle. Der Konzern sieht sich wie andere chinesische Autobauer mit Strafzöllen auf E-Fahrzeuge konfrontiert, die in die EU geliefert werden. Daher will BYD künftig Autos in Europa für den europäischen Markt produzieren. BYD löste Volkswagen im vergangenen Jahr als führenden Autobauer in China ab, dem größten Automarkt der Welt. Die weltweiten Verkäufe von Build Your Dreams (BYD) sind von weniger als 430.000 Fahrzeugen im Jahr 2020 auf ein Niveau gestiegen, das knapp hinter den US-Traditionskonzernen Ford und General Motors liegt.

(Bericht von Anita Komuves; Geschrieben von Scot W. Stevenson, redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)