EU-Kommission legt Konjunkturprognose vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission stellt an diesem Montag (11.00 Uhr) in Brüssel ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor. Bei ihrer jüngsten Schätzung im November erwartete die Behörde für Deutschland ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,7 Prozent in diesem Jahr. Die Bundesregierung rechnet 2025 mit einer Stagnation des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) traut der größten Volkswirtschaft der EU im laufenden Jahr kein Wachstum zu.

Zollstreit mit USA hat Folgen

Für die EU sagte die Behörde im November ein Plus von 1,5 Prozent für das laufende Jahr voraus, für die Eurozone rechnete sie mit einem Wachstum um 1,3 Prozent.

Dämpfen dürfte das Wirtschaftswachstum nach Einschätzung der EU-Kommission der Handelskonflikt mit den USA. "Wir sehen diese US-Zölle als einen Faktor, der sich negativ auf die EU-Wirtschaft und die US-Wirtschaft selbst auswirkt und auch negative globale Auswirkungen hat", sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis jüngst. "Alles in allem erwarten wir einen negativen wirtschaftlichen Einfluss." Man werde alle Entwicklungen weiterhin sehr genau beobachten./rdz/DP/he