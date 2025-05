Atomgespräche zwischen USA und Iran treten in heiße Phase

ROM (dpa-AFX) - Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über Irans umstrittenes Atomprogramm treten in eine entscheidende Phase. Zur bereits fünften Gesprächsrunde werden an diesem Freitag in Rom wieder der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Irans Außenminister Abbas Araghtschi erwartet. Der Golfstaat Oman vermittelt dabei zwischen den beiden Staaten.

Die USA fordern von der iranischen Regierung, die Urananreicherung vollständig einzustellen - aus Sicht Washingtons eine notwendige Maßnahme, um eine Entwicklung von Atomwaffen dauerhaft zu verhindern. Teheran weist diese Forderung zurück, zeigt sich jedoch bereit, das Atomprogramm wieder einzuschränken und strengere Kontrollen zu gewähren.

Beide Seiten hatten sich zu Beginn der Gespräche optimistisch gezeigt. Nach dem jüngsten Treffen in der omanischen Hauptstadt Maskat im Streit um die zentrale Frage der Urananreicherung traten jedoch deutliche Differenzen zutage. Experten sehen die Verhandlungen nun in einer Schlüsselphase.