GNW-News: VIRTUNE BESCHLEUNIGT EUROPÄISCHE EXPANSION MIT XRP-ETP-DEBÜT AN DER DEUTSCHE BÖRSE XETRA

^Frankfurt, 23. Mai 2025 - Der schwedische regulierte Krypto-Vermögensverwalter

Virtune bringt eines seiner Flaggschiffproduket, den Virtune XRP ETP, an Deutschlands führenden Handelsplatz Deutsche Börse Xetra und erweitert damit sein reguliertes Angebot digitaler Vermögenswerte auf Europas größter Volkswirtschaft. Nach starkem Wachstum und kontinuierlichen Zuflüssen im nordischen Raum - getrieben durch zunehmendes Interesse und Akzeptanz von Kryptowährungen - markiert die Notierung an der Xetra einen strategischen Meilenstein für Virtune. Seit der Gründung im Mai 2023 verzeichnet Virtune ein rasantes Wachstum in Skandinavien, mit der Notierung von 16 Produkten und über 140.000 gewonnenen Anlegern in nur zwei Jahren. Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren zählen der Bildungsfokus von Virtune, ein transparenter Marktzugang sowie der regulierte Status. Diese Expansion trägt nicht nur dem steigenden Anlegerinteresse Rechnung, sondern stärkt auch die Präsenz von Virtune auf dem europäischen Markt. Der Virtune XRP ETP ist ein zu 100 % physisch besichertes Anlageprodukt, das Anlegern einen sicheren, regulierten und einfachen Zugang zu XRP bietet - einer der weltweit führenden Kryptowährungen. Der ETP wurde ursprünglich im Juli 2024 an der Nasdaq Stockholm in Schweden notiert und hat seitdem über 50.000 Anleger sowie mehr als 125 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen angezogen, womit er das beliebteste Produkt im Portfolio von Virtune ist. Coinbase fungiert als Verwahrer der Kryptowährungen und stellt eine institutionelle Sicherheitsinfrastruktur bereit, wobei das zugrunde liegende XRP im Cold Storage verwahrt wird. Virtune hat aktiv ETPs an der Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki und weiteren regulierten europäischen Märkten notiert. Ziel ist es, durch regulierte ETPs einen einfachen Zugang zu Kryptowährungen zu ermöglichen - mit starkem Fokus auf Transparenz, Bildung und Anlegerschutz - und so die Akzeptanz von Kryptowährungen bei privaten wie institutionellen Anlegern voranzutreiben. Christopher Kock, CEO von Virtune: "Wir sind stolz, unseren XRP ETP an der Xetra zu lancieren und unsere Präsenz in Deutschland auszubauen. XRP gehört seit langem zu den aktivsten und anerkanntesten digitalen Vermögenswerten weltweit. Unser physisch besicherter ETP bietet eine robuste und sichere Möglichkeit, daran teilzuhaben. Diese Notierung unterstreicht unser Engagement, den Zugang zu Kryptowährungen in ganz Europa zu erweitern." Wichtige Produktinformationen: - Exponierung zu: XRP - Physisch besichert: 100 % durch XRP - Jährliche Verwaltungsgebühr: 1,49 % Virtune XRP ETP: - Handelswährung: EUR - Erster Handelstag: Freitag, 23. Mai 2025 - Xetra-Ticker: VRTX - Bloomberg-Ticker: VIRXRP - ISIN: SE0021486156 - WKN: A4AKW5 - Börsen: Deutsche Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Christopher Kock, CEO & Mitglied des Verwaltungsrats Mobil: +46 70 073 45 64 E-Mail: christopher@virtune.com Über Virtune AB (Publ): Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Vermögensverwalter für digitale Assets und Emittent von Krypto-ETPs an regulierten europäischen Börsen. Durch regulatorische Konformität, strategische Partnerschaften mit Branchenführern und ein erfahrenes Team ermöglichen wir es Anlegern weltweit, Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten zu erhalten, die mit der sich entwickelnden Landschaft des globalen Kryptomarkts im Einklang stehen. Investitionen in Kryptowährungen sind mit hohen Risiken verbunden. Virtune bietet keine Anlageberatung an. Investitionen erfolgen auf eigenes Risiko. Wertpapiere können an Wert gewinnen oder verlieren; es gibt keine Garantie für den Kapitalerhalt. Bitte lesen Sie den Prospekt, das KID und die Bedingungen unter www.virtune.com (http://www.virtune.com). °