EQS-News: Hauptversammlung 2025 der Medios AG: Aktionäre stimmen sämtlichen Beschlussvorschlägen zu

EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung 2025 der Medios AG: Aktionäre stimmen sämtlichen Beschlussvorschlägen zu



27.05.2025 / 16:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

Hauptversammlung 2025 der Medios AG: Aktionäre stimmen sämtlichen Beschlussvorschlägen zu

Berlin, 27. Mai 2025 – Die Aktionäre von Medios, ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung 2025 allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren rund 56 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung fand in diesem Jahr in virtueller Form statt.

In seiner Rede ging der Vorstand insbesondere auf die Fortschritte bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie ein. Im Mittelpunkt standen dabei die fortschreitende Internationalisierung der Medios-Gruppe, der erfolgreiche Einstieg in den Markt für neuartige Therapien sowie die weitere Verbesserung der Profitabilität.

Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: „Die Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre mit über 90 % zu allen Tagesordnungspunkten ist Ausdruck großen Vertrauens in unsere strategische Ausrichtung. Im Jahr 2024 haben wir uns in einem dynamischen Umfeld erfolgreich behauptet und zentrale Meilensteine unserer Wachstumsstrategie umgesetzt. Diese positive Entwicklung führen wir im Jahr 2025 fort und treiben unser profitables Wachstum weiter voran.“

Die Medios Aktionäre stimmten unter anderem der Weiterentwicklung des Vorstandsvergütungssystems zu. Künftig ersetzt beispielsweise der „Operative Cash Flow“ die bisherige Zielgröße „anorganisches Wachstum (M&A)“ bei der Short-Term-Incentive-Komponente. Außerdem verabschiedeten sie die Einführung eines neuen Aktienoptionsplans 2025. Ziel ist es, qualifizierte Mitarbeitende und Führungskräfte langfristig an die Medios-Gruppe zu binden und am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Die Gesamtobergrenze für Aktienoptionsprogramme bleibt weiterhin auf maximal 10 % des Grundkapitals beschränkt. Die Aktionäre stimmten zudem einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen zu.

Eine Übersicht über die detaillierten Abstimmungsergebnisse der diesjährigen Hauptversammlung kann auf der Website von Medios abgerufen werden.

Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2025:

-------------------

Über Medios AG

Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet.

www.medios.group

Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations, ESG Communications

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

ir@medios.group

www.medios.group

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2146334 27.05.2025 CET/CEST