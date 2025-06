EQS-News: Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen sowie deren Abschluss gemäß Art. 5 Abs. (4) lit. b), Abs. (5), Abs. (6) der Verordnung 596/2014/EU und gemäß Art. 6 Abs. (2), Abs. (3) der DVO-EU 2016/1052

EQS-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen sowie deren Abschluss gemäß Art. 5 Abs. (4) lit. b), Abs. (5), Abs. (6) der Verordnung 596/2014/EU und gemäß Art. 6 Abs. (2), Abs. (3) der DVO-EU 2016/1052 (News mit Zusatzmaterial)



02.06.2025 / 18:49 CET/CEST

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

Bekanntmachung über Stabilisierungsmaßnahmen sowie deren Abschluss gemäß Artikel 5 Absatz (4) lit. b), Absatz (5) und Absatz (6) der Verordnung 596/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Marktmissbrauchsverordnung und gemäß Artikel 6 Absatz (2) und Absatz (3) der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016

Bekanntmachung über den Abschluss von Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz (3) DelVo 2016/1052

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der

innoscripta SE

, Arnulfstraße 60, 80335 München, Deutschland (ISIN: DE000A40QVM8; WKN: A40QVM; Börsenkürzel 1INN) hat Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG die Funktion des Stabilisierungsmanagers wahrgenommen. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG hat während des Stabilisierungszeitraums, der mit der Notierungsaufnahme der Aktien im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) am 23. Mai 2025 begann und am 2. Juni 2025 beendet wurde, folgende Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

Beginn der Stabilisierungsmaßnahmen: 23. Mai 2025,

Ende der Stabilisierungsmaßnahmen: 2. Juni 2025,

Handelsplatz: XETS (Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment)),

Kursspanne in Euro je Termin, zu dem eine Kursstabilisierung durchgeführt wurde:

Während des oben genannten Stabilisierungszeitraums wurden Stabilisierungsmaßnahmen für eine Gesamtzahl von 237.154 Aktien durchgeführt.

Nachstehend sind die Einzelheiten der im Zeitraum vom 23. Mai 2025 bis einschließlich 2. Juni 2025 durchgeführten Stabilisierungsmaßnahmen aufgeführt.

Bekanntmachung über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen gemäß Artikel 6 Absatz (2) DelVo 2016/1052

Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Einführung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem Nominalwert von EUR 1,00 je Aktie der

innoscripta SE

(ISIN: DE000A40QVM8; WKN: A40QVM; Börsenkürzel 1INN)

zum Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment) im Zeitraum vom 23. Mai 2025 bis einschließlich 2. Juni 2025 die im Anhang einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



