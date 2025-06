EQS-News: Daldrup & Söhne AG erzielt 2024 EBIT-Marge von 12,7 %

EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Daldrup & Söhne AG erzielt 2024 EBIT-Marge von 12,7 %

Free Cashflow springt auf 9,7 Mio. Euro (Vj.: 0,5 Mio. Euro)

EBIT steigt um Faktor 2,7 auf 6,9 Mio. Euro

Gesamtleistung mit 54,6 Mio. Euro 12,8 % höher als im Vorjahr

Auftragsbestand bei rd. 31 Mio. Euro, relevantes Marktvolumen bei 405 Mio. Euro per Ende März 2025

Prognose 2025: rd. 52 Mio. Euro Gesamtleistung, EBIT-Marge zwischen 9 % bis 12 %

Oberhaching / Ascheberg, 2. Juni 2025 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) hat im Geschäftsjahr 2024 (1.1.-31.12.) im Konzern ein nach HGB ermitteltes operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 6,9 Mio. Euro (Vj: 2,6 Mio. Euro) erzielt. Das entspricht einer Steigerung von 268 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die EBIT-Marge, bezogen auf die Gesamtleistung, liegt damit bei 12,7 Prozent (Vj. 5,3 Prozent). Die Gesamtleistung im Konzern liegt mit 54,6 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahresergebnis von 48,4 Mio. Euro. Damit weist Daldrup sowohl für die Gesamtleistung als auch für die EBIT-Marge Ergebnisse deutlich über der am 27. August 2024 bereits angehobenen Prognose (50 Mio. Euro Gesamtleistung, EBIT-Marge zwischen 7 % bis 9 %) aus. Die abgearbeiteten Bohraufträge führten im Berichtsjahr zu einem Konzernumsatz von 54,1 Mio. Euro – eine kräftige Steigerung gegenüber 2023 um rund 10 Prozent (49,1 Mio. Euro). Als Konzernjahresüberschuss resultierten 2,5 Mio. Euro (Vj. 890 TEUR). Der Gewinn pro Aktie (EPS) beläuft sich somit auf 0,42 Euro (Vj. 0,15 Euro). Die Eigenkapitalquote im Konzern ist mit 68,8 Prozent komfortabel (Vj. 50,6 Prozent). Der Free Cashflow ist substanziell von 0,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 9,7 Mio. Euro gestiegen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 weist Daldrup zudem liquide Mittel in Höhe von 6,4 Mio. Euro (Vj.: 3,6 Mio. Euro) aus.

Investitionen in Bohrgerätepark

Die Daldrup & Söhne AG hat im Berichtsjahr das Kerngeschäft durch Investitionen in den Gerätepark und in technische Erneuerungen weiter gestärkt. So sind rund 4,1 Mio. Euro (Vj.: 3,1 Mio. Euro) in den Ersatz von überwiegend bis dato gemietetem Equipment, der Generalüberholung von Bestandsbohrgeräten sowie dem Rückkauf einer bisher gemieteten Bohranlage für die mitteltiefe Geothermie und das Explorationsgeschäft investiert worden. Insgesamt wird die Effizienz in den Bohrprojekten und in der Unternehmensorganisation über die kontinuierlichen Investitionen weiter verbessert und die Ertragskraft untermauert.

Geschäftsmodell profitiert von strukturellen Wachstumstrends

Das Geschäftsmodell der Daldrup & Söhne AG ist weitestgehend konjunkturunabhängig und von einem langfristig ausgelegten Auftragsumfeld zur Daseinsvorsorge geprägt. Der relevante Markt befindet sich auf einem vielversprechenden Wachsturmkurs mit positiven Impulsen. Dazu zählt die Umstellung der Wärmeversorgung im Rahmen der Energiewende, die eine Nachfrage nach der Erschließung von Erdwärme zur Einspeisung in Nah- und Fernwärmenetze befeuert. Und dazu zählt ebenfalls das von der neuen Bundesregierung mit dem Sondervermögen angekündigte Investitionsprogramm für die Ertüchtigung der Infrastruktur beispielsweise im Straßen-, Tunnel- und Brückenbau.

Flankiert wird das Marktumfeld durch einen sich deutlich verbessernden ordnungsrechtlichen Rahmen, der sowohl für Bohrunternehmen als auch für die Kraftwerks- und Wärmenetzbetreiber attraktivere Erschließungs-, Investitions- und Betriebsbedingungen ermöglichen. Die neue Bundesregierung hat dazu im Koalitionsvertrag weitere Gesetzesinitiativen angekündigt: die Einführung eines Instruments zur Absicherung der Fündigkeitsrisiken, die Aufstockung der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW), die Umsetzung des Gesetzes zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern (GeoWG), die das „überragende öffentliche Interesse“ einschließt.

Mit einem solchen Maßnahmenbündel ließe sich der Ausbau von Geothermieanlagen und Wärmenetzen erheblich beschleunigen. Zusammen mit den beschlossenen Sondervermögen für Infrastruktur und den Ausbau der Erneuerbaren wären für die nächsten Jahre die dringend erforderlichen Planungs-, Finanzierungs- und Investitionssicherheiten für die Kunden der Daldrup & Söhne AG gegeben.

Vorstand optimistisch für das Geschäftsjahr 2025

Das spiegelt sich bereits in dem in Verhandlung befindlichen Marktvolumen wider. Zu Ende März 2025 erreichte es einen neuen Rekordstand von 405 Mio. Euro. Der Auftragsbestand liegt per Ende März 2025 mit 31 Mio. Euro ebenfalls auf einem kontinuierlich hohen Niveau und lastet Mannschaften und Bohrgerät rechnerisch bis in das Jahr 2026 aus. Diese Zahlen spiegeln das vitale Interesse an unseren Dienstleistungen eindrucksvoll wider. Daldrup ist im Markt gut positioniert und ein gesuchter Know-how-Träger und geschätzter Bohrdienstleister. Vor diesem Hintergrund ist der Vorstand der Daldrup & Söhne AG zuversichtlich, bei planmäßigem Geschäftsverlauf im Jahr 2025 eine Konzern-Gesamtleistung von rund 52 Millionen Euro zu erwirtschaften und aus dem operativen Geschäft eine EBIT-Marge zwischen 9 Prozent und 12 Prozent der Gesamtleistung zu erzielen.

Hinweis I

Der Geschäftsbericht 2024 steht unter https://daldrup.eu/de/ir/ unter Unternehmensberichte 2025 zum Download zur Verfügung.

Hinweis II

Kommende IR Roadshows / Konferenzen / Events:

28. August 2025: Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund

2. Sept. 2025: Herbstkonferenz, Frankfurt

30. Sept. 2025: Veröffentlichung Halbjahreskonzernabschluss zum 30.06.2025

12. Nov. 2025: MKK, München

24.-26. Nov. 2025: Eigenkapitalforum, Frankfurt

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Die Aktie ist im Auswahlindex Scale30 enthalten.

