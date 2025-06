Aktien Frankfurt Schluss: Dax wenig bewegt - Weitere Gewinnwoche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem letztlich wenig bewegten Freitag hat der Dax bei seinem guten Lauf eine weitere Gewinnwoche verbucht. Der deutsche Leitindex gab um 0,08 Prozent auf 24.304,46 Punkte nach. Damit blieb er aber in Schlagdistanz zum Rekord von gut 24.479 Zählern, der am Tag zuvor im Zuge der nächsten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank aufgestellt worden war. In der abgelaufenen Woche hat der Dax um 1,3 Prozent zugelegt.

Gebremst wurde der Index unter anderem von Gewinnmitnahmen bei der Rheinmetall -Aktie. Der US-Arbeitsmarktbericht hatte den Leitindex am Nachmittag zunächst kaum bewegt. Als die US-Börsen jedoch Fahrt aufnahmen, konnte er seine zuvor erlittenen Verluste fast noch ausgleichen. Der MDax sank am Freitag um 0,84 Prozent auf 30.875,14 Zähler.

In den USA wurden im Mai mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Nach den zuletzt schwachen Daten des privaten Jobdienstleisters ADP kann laut dem NordLB-Analyst Tobias Basse von einer leicht positiven Überraschung gesprochen werden. Dies hievte den Dow Jones Industrial in New York mit 0,8 Prozent ins Plus. Der US-Leitindex hat Nachholbedarf: Während der Dax 2025 um etwa 22 Prozent zugelegt hat, ist der Dow in diesem Jahr erst jetzt wieder knapp in die Gewinnzone zurückgekehrt./tih/he