IRW-News: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. ist erneut offizieller Bekleidungs- und Trikotpartner für Chestertons Polo in the Park im Zentrum von London

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: U.S. Polo Assn. ist erneut offizieller Bekleidungs- und Trikotpartner für Chestertons Polo in the Park im Zentrum von London

An dem dreitägigen Polo-Festival im Hurlingham Park nahmen über 30.000 Besucher aus aller Welt teil

WEST PALM BEACH, FLA./LONDON, U.K. / ACCESS Newswire / 10. Juni 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke von United States Polo Association (USPA), gibt mit Stolz bekannt, dass es erneut als offizieller Bekleidungs- und Trikotpartner für Chestertons Polo in the Park, einem der größten und populärsten Polo-Lifestyle-Festivals der Welt, fungierte. An der diesjährigen Auflage, die vom 6. - 8. Juni 2025 im historischen Hurlingham Park im Herzen Londons stattfand, nahmen an drei spannenden Tagen mit internationalem Polo, sportlich inspirierter Mode und familienfreundlicher Unterhaltung über 30.000 Besucher teil.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79926/USPolo_100625_DEPRCOM.001.jpeg

U.S. Polo Assn. bei Chestertons Polo in the Park

Cesar Crespo vom Team Riad und Most Valuable Player des Turniers, und Tommy Severn vom Arkham-Team Punta Cana kämpfen bei Chestertons Polo in the Park um den Ball und tragen dabei das ikonische Double-Horsement-Logo des Bekleidungs- und Trikotsponsors U.S. Polo Assn.

Als offizieller Bekleidungs- und Trikotpartner rüstete U.S. Polo Assn. alle teilnehmenden Teams des Wochenendes aus und stellte auch die Personaluniformen. Die Marke bot den Besuchern der Veranstaltung auch ein eindringliches Erlebnis vor Ort mit einem lebhaften Merchandise-Zelt von U.S. Polo Assn., in dem offizielle Co-Branding-Bekleidung des Events, eine von Polo inspirierte Fotowand und interaktive Markenmodelle ausgestellt wurden; daneben gab es Wettbewerbe und Caps als Werbegeschenke.

In seinem nunmehr 15. Jahr ist Chestertons Polo in the Park die einzige Polo-Veranstaltung, die im Zentrum Londons ausgetragen wird, und gewinnt als Europas größtes dreitägiges Polo- und Lifestyle-Event mit actionreichen Polospielen, Food-Festivals, Luxus-Shopping, Unterhaltung und vielem mehr immer weiter an Ansehen und Beliebtheit. Auftakt des mit Spannung erwarteten Wochenendes war der International Day am Freitag, an dem England gegen Argentinien antrat. Außerdem spielten sechs Weltklasse-Poloteams, die verschiedene Städte der Welt vertraten, gefolgt vom Ladies Day am Samstag und dem Höhepunkt der Veranstaltung am Sonntag mit den Finals und dem Familientag, der zahlreiche Polo-Begeisterte aus Großbritannien und der ganzen Welt anlockte. Das Team Riad gewann das Turnier am Wochenende gegen das Arkham-Team Punta Cana mit 10:5, und Cesar Crespo vom Team Riad wurde zum wertvollsten Spieler (Most Valuable Player) des Turniers gekürt.

Chestertons Polo in the Park ist eine einzigartige Veranstaltung, die den Geist des Polosports, unsere Marke U.S. Polo Assn. und die Energie Londons auf unterhaltsame, stylishe und zugängliche Weise zusammenbringt, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die Marke U.S. Polo Assn. managt und vermarktet. Unser Sponsoring bekräftigt die authentische Verbindung zwischen unserer Marke und dem Polosport und hilft uns gleichzeitig, die britischen Konsumenten auf einem unserer wichtigsten und am schnellsten wachsenden Märkte noch stärker anzusprechen.

Die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. expandiert in Großbritannien weiter mit der Eröffnung von East Midlands und Cheshire Oaks von McArthurGlen sowie weiteren stationären Geschäften, die in den kommenden Jahren geplant sind. Die britischen Verbraucher können die neuesten sportlich inspirierten Styles der Marke für Männer, Frauen und Kinder auch unter www.uspoloassn.co.uk erkunden.

Als strategischer Partner von U.S. Polo Assn. in Großbritannien ist Chestertons Polo in the Park eine ideale Plattform, um die Verbindung unserer vom Sport inspirierten Marke zum historischen englischen Polo aufzuzeigen, sagte Boo Jalil, CEO von Brand Machine Group, dem britischen Lizenzpartner von U.S. Polo Assn. Diese jährliche Feier steigert nicht nur den Bekanntheitsgrad der Marke auf bedeutsame Weise, sondern betont auch den vergnüglichen, trendbewussten und zugänglichen Geist von U.S. Polo Assn.

Ausgetragen vor der Kulisse eines der geschichtsträchtigsten Schauplätze des Polosports - Hurlingham Park, wo der Sport im Jahr 1874 zum ersten Mal gespielt wurde -, steht die Veranstaltung für eine jahrzehntelange Tradition, zu der auch die Ausrichtung des Olympischen Polo-Finalspiels von 1908 und mehrerer Westchester-Cup-Spiele zwischen den Vereinigten Staaten und England gehören.

U.S. Polo Assn. ist der perfekte Partner für Chestertons Polo in the Park, und wir schätzen die anhaltende Unterstützung, sagte Rory Heron, Managing Director von Sportgate International, dem Gründungsorganisator der Veranstaltung. Die enge Verbundenheit der Marke mit dem Spiel und ihr weltweit anerkannter Stil bereichern unsere spektakuläre jährliche Feier von Sport und Lifestyle in London mit Authentizität, Zugänglichkeit und innovativen Erlebnissen.

Über U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

Über Brand Machine Group (BMG)

BMG ist im Bereich Modeinnovation international führend und hat sich als vertikaler Hersteller und weltweiter Lizenzierungsspezialist mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung etabliert. Durch Partnerschaften mit anerkannten Marktführern sorgt BMG für einen nahtlosen und kooperativen Prozess von Design, Herstellung und Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte und vertritt gleichzeitig die DNA eines vielfältigen Portfolios von Marken, das die Bereiche Mode, Sport, Outdoor und Haushaltswaren einschließlich Mode für Erwachsene und Kinder sowie Accessoires umfasst.

Das Markenportfolio von BMG umfasst U.S. Polo Assn. Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture, Franklin & Marshall, Elle Junior und Ben Sherman. BMG bekräftigt sein Engagement für die Einhaltung nachhaltiger und ethischer Geschäftspraktiken durch die Gewährleistung vollständiger Transparenz in seiner gesamten weltweiten Lieferkette im Einklang mit dem ETI Base Code.

Besuchen Sie brandmachinegroup.com und folgen Sie @brandmachinegroup. Für Termine kontaktieren Sie bitte sales@brandmachinegroup.com.

Über Sportgate International

Sportgate International ist eine internationale Agentur für Eventmanagement und Sportmarketing. Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen Sportgate International verantwortet Veranstaltungen und berät Unternehmen, Luxusmarken, erstklassige Veranstaltungsorte, Tourismusverbände und Rechteinhaber, die Sponsoring- und Veranstaltungsexpertise benötigen. Sportgate International verfügt über ein Portfolio von Luxusveranstaltungen, das die besten Marken der Welt, Spitzenunternehmen und Einzelpersonen ermutigt und befähigt, ihre unternehmerischen oder persönlichen Ziele zu verfolgen. Das Unternehmen arbeitet ferner mit einigen der renommiertesten Veranstaltungsorten der Welt zusammen und bietet Original-Content an, der Networking und die Vermarktung an bestimmte Zielgruppen ermöglicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte sportgateint.com.

