Air-India-Flugzeug bei Start in Ahmedabad abgestürzt

Neu-Delhi (Reuters) - Ein Flugzeug der Air India mit mehr als 200 Menschen an Bord ist am Donnerstag nahe dem Flughafen von Ahmedabad im Westen Indiens abgestürzt.

Der Absturz ereignete sich während des Starts, wie Fluggesellschaft und Polizei mitteilten. Demnach war die Maschine auf dem Weg nach London. Fernsehsender übertrugen Bilder von brennenden Trümmern und dichtem schwarzen Rauch, der in der Nähe des Flughafens in den Himmel stieg. Im Fernsehen war auch zu sehen, wie Menschen auf Tragen gelegt und mit Krankenwagen abtransportiert wurden. Angaben über Opfer wurden zunächst nicht gemacht.

"Wir ermitteln derzeit die Details und werden weitere Informationen mitteilen", erklärte Air India auf der Online-Plattform X. Nach Angaben der Polizei im Bundesstaat Gujarat befanden sich mindstens 242 Menschen an Bord. Die Maschine sollte nach Angaben von Air India zum Flughafen Gatwick in London fliegen. Polizeibeamte erklärten, das Flugzeug sei in einem zivilen Gebiet nahe dem Flughafen abgestürzt.

