EQS-News: Clemens Wohlmuth wird neuer CFO der Performance One AG, um die Transformation zur Holdingstruktur und die M&A-Aktivitäten weiter voranzutreiben

Clemens Wohlmuth wird neuer CFO der Performance One AG, um die Transformation zur Holdingstruktur und die M&A-Aktivitäten weiter voranzutreiben



16.06.2025 / 12:45 CET/CEST

Clemens Wohlmuth wird neuer CFO der Performance One AG, um die Transformation zur Holdingstruktur und die M&A-Aktivitäten weiter voranzutreiben

Mannheim, 16. Juni 2025 – Die Performance One AG stärkt ihr Management-Team mit der Ernennung von Clemens Wohlmuth zum Chief Financial Officer (CFO). Die Besetzung unterstreicht die strategische Neuausrichtung des Unternehmens: die Transformation zu einer Holdingstruktur mit fokussierten Tochtergesellschaften in den Bereichen Künstliche Intelligenz, E-Health und Digital Services. Clemens Wohlmuth bringt hierfür seine langjährige internationale CFO-Erfahrung und umfassende Kapitalmarkt- und Transaktionsexpertise mit. Im Rahmen der laufenden Barkapitalerhöhung hat er sich bereits persönlich an der Performance One AG beteiligt.

Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG: „Es ist unser erklärtes Ziel, die Werthaltigkeit unserer Tochtergesellschaften deutlicher sichtbar zu machen und auch fallweise über M&A-Aktivitäten zu heben. Ich bin mir sicher, dass wir mit Clemens die richtige Verstärkung für unser Management-Team gewinnen konnten, um diesen Weg maximal erfolgreich zu gehen. Clemens hat sich deutlich committet – sowohl durch seine Beteiligung an der Kapitalerhöhung als auch über eine erfolgsabhängige Vergütungsstruktur. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

Clemens Wohlmuth: „Ich verfolge die Entwicklung von Performance One schon seit einiger Zeit. Die Fachkompetenz und unternehmerische Dynamik, die ich im Team erlebt habe, haben mich überzeugt, mich einerseits persönlich zu beteiligen und andererseits als CFO meinen Beitrag zu leisten, damit der Kapitalmarkt die Werthaltigkeit des Unternehmens besser erkennt. Im Bereich Digital Services zeigt Performance One schon seit Jahren, wie man durch digitale Lösungen echte Vertriebserfolge erzielt. Bei Digital Mental Health und den neuen KI-Anwendungen hat das Team nach meiner Überzeugung großartige Voraussetzungen geschaffen, um das vorhandene Wachstum zu beschleunigen.“

Clemens Wohlmuth verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in C-Level-Positionen in der Telekommunikations-, Energie- und Beratungsbranche - insbesondere in Mittel- und Osteuropa. Zuletzt war er als Group Chief Financial & Investment Officer bei der Solek Holding SE sowie über ein Jahrzehnt bei der Photon Energy Group als CFO tätig. Frühere Stationen umfassten CEO- und CFO-Rollen bei Telekom Austria Czech Republic, wo er erfolgreich Fusionen, Restrukturierungen und Systemintegrationen leitete, sowie bei Ernst & Young in Österreich. Seit 2024 berät er Unternehmen in Fragen der strategischen Entwicklung, Finanzierung und Unternehmensführung.

Pressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

linh.chung@linkmarketservices.eu

