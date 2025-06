ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Adesso auf 'Buy' - Ziel 137 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adesso mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Wolfgang Specht vertraut auf eine Margenerholung des IT-Dienstleisters im zweiten Halbjahr. Wachstumsseitig hänge man den Markt ja ohnehin ab, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/ag/la

