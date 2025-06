Neue Zahl zu Nato-Gipfel: 35 Milliarden für Ukraine zugesagt

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die von Russland angegriffene Ukraine kann ungeachtet der Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump auf weitere Militärhilfe aus dem Kreis der Nato-Staaten setzen. In diesem Jahr hätten Alliierte bereits Sicherheitsunterstützung im Wert von rund 35 Milliarden Euro zugesagt, sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei einer Pressekonferenz vor dem Beginn des Nato-Gipfels in Den Haag. Dies sei der Beweis dafür, dass niemand aus den Augen verliere, was in der Ukraine passiere.

Im vergangenen Jahr hatten die Alliierten im Verlauf von zwölf Monaten Sicherheitsunterstützung im Wert von rund 50 Milliarden Euro für die Ukraine mobilisiert, nachdem sie bei einem Gipfel in Washington 40 Milliarden Euro versprochen hatten.

Angesichts der Friedensbemühungen von Trump wurde zuletzt allerdings befürchtet, dass die militärische Unterstützung von den USA drastisch herunter gefahren werden könnte, um einen Waffenstillstand zu erzwingen. Genährt wurden die Befürchtungen zuletzt davon, dass die USA bei den Vorbereitungen für die Gipfelerklärung darauf bestanden, dass der Ukraine bei dem Spitzentreffen in diesem Jahr nur relativ vage weitere Unterstützung in Aussicht gestellt wird.