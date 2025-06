Aktien Europa Schluss: Waffenruhe in Nahost sorgt für deutliche Gewinne

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf ein Ende des Nahostkrieges und daher deutlich fallende Ölpreise haben den europäischen Börsen am Dienstag deutliche Gewinne beschert. "Offenbar schätzen die Marktteilnehmer das Risiko von Rohöl-Angebotsausfällen nur noch als gering ein, weil sie nicht daran glauben, dass der Konflikt nochmals eskaliert", kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Vor allem sei das Schreckensszenario einer Schließung der Straße von Hormus, die eine wichtige Schifffahrtsverbindung für den Öltransport ist, "wohl vorerst vom Tisch".

Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, beendete den Tag mit einem Plus von 1,44 Prozent auf 5.297,07 Punkte. In der Schweiz gewann der SMI 1,13 Prozent auf 11.988,92 Punkte. Der britische FTSE 100 ("Footsie"), der unter anderem von den schwer gewichteten Ölunternehmen BP und Shell belastet wurde, schloss dagegen fast unverändert mit plus 0,01 Prozent auf 8.758,99 Punkten.

US-Präsident Donald Trump hatte in der Nacht zum Dienstag eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angekündigt, die von beiden Ländern dann auch bestätigt wurde. Danach warfen sie sich zwar gegenseitig deren Bruch vor, in Kraft blieb sie aber dennoch. Das sorgte für eine Talfahrt der wegen des Kriegs zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreise. Sie sanken wieder deutlich unter 70 US-Dollar je Fass, womit auch die Sorgen über einen Inflationsschub und eine Abschwächung der Weltwirtschaft in den Hintergrund traten./ck/jha/