Aktienmärkte auf Rekordniveaus

So gehen Anlage-Profis mit den hohen Kursen um

onvista · 22.10.2025, 14:30 Uhr Uhr

An den Märkten beginnt die stärkste Zeit des Jahres, zugleich sind US-Aktien teuer wie selten zuvor. Wir haben zwei Börsenprofis gefragt, wie sie damit umgehen - und stellen dir ihre Strategie vor.