EZB-Vizechef sieht Inflation trotz Ölpreis-Schwankungen auf dem Rückzug

(Reuters) - Die Inflation in der Euro-Zone bleibt nach Ansicht von EZB-Vizechef Luis de Guindos trotz schwankender Ölpreise im Zuge des Nahost-Konflikts auf dem Rückzug.

"Wenn der Ölpreis steigt – auch wenn es so aussieht, als sei er einigermaßen eingedämmt –, müssen wir das berücksichtigen, aber immer in einem Kontext, in dem der zugrundeliegende Disinflationsprozess relativ klar ist", sagte de Guindos am Dienstag bei einer Veranstaltung in Spanien.

Die Inflationsrate im Euroraum sank im Mai auf 1,9 Prozent von 2,2 Prozent im April. Dies ist unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent, die die Währungshüter mittelfristig als ideal für die Konjunktur sehen. Die EZB entscheidet am 24. Juli wieder über den Leitzins. Der EZB-Rat hatte Anfang Juni zum siebten Mal in Folge die Zinsen gesenkt. Der Einlagensatz, mit dem die Notenbank ihre Geldpolitik steuert, wurde um einen Viertelpunkt auf 2,00 Prozent nach unten gesetzt.

