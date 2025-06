IRW-News: Northern Superior Resources Inc.: Northern Superior schließt Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. $ ab und begrüßt NQ Investissement Minier als Aktionär

IRW-PRESS: Northern Superior Resources Inc.: Northern Superior schließt Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. $ ab und begrüßt NQ Investissement Minier als Aktionär

Toronto, Ontario, Kanada, 25. Juni 2025 / IRW-Press / Northern Superior Resources Inc. (Northern Superior oder das Unternehmen) (TSX-V: SUP) (OTCQX: NSUPF) gibt bekannt, dass es seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung (siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2025) durch die Ausgabe von 6.500.000 Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zu einem Preis von 0,77 $ pro Stammaktie, was einem Bruttoerlös von 5.005.000 $ (das Emissionsangebot) entspricht, abgeschlossen hat.

Cormark Securities Inc. (der Underwriter) fungierte als alleiniger Underwriter und Bookrunner des Emissionsangebots. Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot hat das Unternehmen dem Underwriter eine Barprovision in Höhe von rund 6 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots gezahlt.

Die Nettoerlöse aus dem Emissionsangebot werden als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Emissionsangebot erfolgte gemäß der Ausnahmeregelung für Finanzierungen von börsennotierten Emittenten (Listed Issuer Financing Exemption) gemäß Part 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions sowie den Änderungen und Ergänzungen durch das Coordinated Blanket Order 45-935 - Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die LIFE Exemption). Die an in Kanada ansässige Zeichner gemäß der LIFE Exemption ausgegebenen Aktien unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist gemäß kanadischer Wertpapiergesetze. Eine Kopie des Emissionsangebots vom 16. Juni 2025, das vom Unternehmen im Rahmen der LIFE Exemption ausgestellt wurde, findet sich unter dem Unternehmensprofil bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Unternehmenswebsite unter www.nsuperior.com. Die endgültige Genehmigung des Emissionsangebots durch die TSX Venture Exchange (die TSX-V) unterliegt der Erfüllung der üblichen nachgelagerten Meldepflichten.

NQ Investissement Minier

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass NQ Investissement Minier (NQIM) an dem Emissionsangebot teilgenommen hat. NQIM ist ein regionaler Investmentfonds mit Sitz in Matagami und ist auf die Minenerschließung in Nord-Québec spezialisiert. Der Fonds bietet Explorationsunternehmen finanzielle Unterstützung und strategisches Know-how, wobei die Investitionen von einem nachhaltigen und verantwortungsbewussten Ansatz geleitet werden und positive Auswirkungen für die lokalen und First-Nation-Gemeinden fördern.

Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsprechung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich jeglicher der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert bzw. es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Die Begriffe Vereinigte Staaten und US-Person sind im Sinne von Regulation S des U.S. Securities Act zu verstehen.

Qualifizierte Sachverständige (QP)

Der technische Inhalt und die Bohrergebnisse in dieser Pressemeldung wurden in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von Frau Melanie Pichon, P.Geo., Senior Geologist von Northern Superior, geprüft und genehmigt. Frau Pichon ist eine qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 und gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen.

Über Northern Superior Resources Inc.

Northern Superior ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 62.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Lac Surprise, Chevrier und Croteau. Northern Superior besitzt außerdem 56 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU) (OTCQX: ONGRF), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios und in Manitoba weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Distriktgröße und des Projekts Monument Bay. Agnico Eagle Mines Limited ist zu 15 % an ONGold Resources Ltd. beteiligt.

Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan lAMGOLD Announces Significant Increase in Nelligan Ounces & Update of Global Mineral Reserves and Resources; IAMGOLD reports increase in mineral reserves and resources at existing assets, with increase in resources at Gosselin - Pressemeldung von IAMGOLD Corporation vom 15. Februar 2024, 23. Oktober 2024 und 20. Februar 2025. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

entfernt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource im Umfang von 48,5 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au in der Kategorie vermutet, was 1.708.800 Unzen Au entspricht, sowie von 7,9 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au in der Kategorie angedeutet, was 278.900 Unzen Au entspricht. Independent Technical Report MINERAL RESOURCES ESTIMATION OF THE PHILIBERT PROJECT Québec, Canada. 22. September 2023. Von Goldminds Geoservice Inc. im Einklang mit NI 43-101 für Northern Superior Resources erstellt. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme vermutete Ressource im Umfang von 48,5 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au - 1.708.800 Unzen Au -, sowie eine angedeutete Ressource von 7,9 Mio. Tonnen mit 1,10 g/t Au - 278.900 Unzen Au. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 15,7 Mio. Tonnen mit 1,29 g/t Au in der Kategorie vermutet, was 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) entspricht, sowie von 6,4 Mio. Tonnen mit 1,26 g/t Au in der Kategorie angedeutet, was 260.000 Unzen Au entspricht. NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimation for the Chevrier Main Deposit, Chevrier Project Chibougamau, Quebec, Canada, 20. Oktober 2021; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Lions Gate Geological Consulting Inc. IOS Services Géoscientifiques Inc. im Auftrag von Northern Superior erstellt. Chevrier beherbergt eine vermutete Mineralressource von 15,7 Mio. Tonnen mit 1,29 g/t Au - 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) - sowie eine angedeutete Mineralressource von 6,4 Mio. mit 1,26 g/t Au -260.000 Unzen Au. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

Bei Croteau wurde eine vermutete Mineralressource im Umfang von 11,6 Mio. Tonnen mit 1,7 g/t Au abgegrenzt, was 640.000 Unzen Au entspricht. Chalice Gold Mines Limited and Northern Superior Resources Inc. Technical Report on the Croteau Est Gold Project, Québec, September 2015; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Optiro Pty Ltd (Optiro) im Auftrag von Chalice Gold Mines Limited und Northern Superior erstellt. Croteau enthält eine vermutete Mineralressource von 11,6 Mio. Tonnen mit 1,7 g/t Au, was 640.000 Unzen Au entspricht. Beachten Sie, dass die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in Bezug auf benachbarte Konzessionsgebiete offengelegt werden, nicht für andere Konzessionsgebiete in diesem Gebiet gelten.

Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLD Corporation darstellt.

Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSX-V unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.nsuperior.com oder im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Im Namen des Board of Directors von Northern Superior Resources Inc.

Simon Marcotte

CFA, President und Chief Executive Officer

Kontakt für weitere Informationen

Katrina Damouni

Direktorin - Corporate Development

Tel: +44 7795 128583 (Mobil/WhatsApp)

info@nsuperior.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem der Erhalt der TSX-V-Genehmigung, die Verwendung des Emissionserlöses, die künftige Leistung unseres Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit, seine finanzielle Leistung und sein Zustand sowie die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie können, werden, planen, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Wertpapierdokumenten, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich vorbehaltlos auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

