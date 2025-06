Studie: Mietwohungen gehören meist privaten Kleinvermietern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Mehrheit der deutschen Mietwohnungen gehört einer Studie zufolge nicht Konzernen, kommunalen Anbietern oder Genossenschaften.

16,1 Millionen Wohnungen werden von privaten Kleinvermietern angeboten, ergab eine Untersuchung durch das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW), die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorab vorlag. Das entspreche 64,4 Prozent des Mietwohnungsbestandes. "Private Kleinvermieter stellen eine tragende Säule des deutschen Mietwohnungsmarktes dar", lautet das Fazit der IW-Forscher Christian Oberst, Pekka Sagner und Michael Voigtländer. 13 Prozent der Haushalte in Deutschland seien Vermieter.

Die Mehrheit der privaten Vermieter erwirtschaftet den Angaben zufolge moderate Nettomieteinnahmen, bei denen die Betriebs- und Instandhaltungskosten von den Bruttoerlösen abgezogen werden. Sie lagen 2022 im Mittel bei knapp 5500 Euro. Im Jahr 2000 seien es rund 3750 Euro gewesen, ein Zuwachs von 53 Prozent. Insbesondere ab den 2010er Jahren zogen die Mieteinnahmen demnach an. "In vielen Regionen stiegen die Mieten spürbar, die Nachfrage nach Wohnraum nahm zu, und gleichzeitig verbesserte die anhaltende Niedrigzinsphase die Finanzierungskonditionen für Eigentümer", so das Institut. Hinzu hätten sich vielfach steuerliche Optimierungsmöglichkeiten, eine zunehmende Attraktivität von Wohnimmobilien als Kapitalanlage und ein wachsendes Bewusstsein für Immobilieneigentum im Rahmen der privaten Altersvorsorge gesellt.

"Die Gruppe der privaten Kleinvermieter zeigt sich als zunehmend heterogen", hieß es. Sie seien zwar im Schnitt einkommensstärker. Aber ein Fünftel der Kleinvermieter zählt zu den einkommensschwächsten 40 Prozent. "Entgegen gängiger Klischees lassen sich private Vermieter nicht als durchweg wohlhabende Anleger charakterisieren", betonen die Forscher.

Der hohe Anteil privater Kleinvermieter sollte dem IW zufolge bei allen politischen Entscheidungen mitbedacht werden. "Gerade beim Klimaschutz und bei Mietpreisregulierungen entstehen für diese Gruppe aber große Herausforderungen und nicht intendierte Nebenwirkungen", schrieben die Forscher. Förderpolitik, energetische Sanierungsanreize und regulatorische Maßnahmen sollten sich daher an realistischen Investitionsspielräumen orientieren, um die Vermietungsbereitschaft im Bestand zu sichern. IW-Berechnungen zufolge müssen mehr als 70 Milliarden Euro für energetische Sanierungen investiert werden, um die Klimaziele zu erreichen - pro Jahr. Rechnerisch würde damit auf private Vermieter ein Investitionswert von mehr als 25 Milliarden Euro jährlich zukommen.

Die Studie basiert zum einen auf dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), einer seit 1984 durchgeführten repräsentativen Wiederholungsbefragung privater Haushalte in Deutschland. Auch wurde der Zensus 2022 herangezogen, der im Rahmen der EU-weit koordinierten Volks-, Gebäude- und Wohnungszählungen durchgeführt wurde.

