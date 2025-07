Bund mit Thyssenkrupp weiter im Gespräch über U-Boot-Sparte

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Die Bundesregierung ist nach eigenen Angaben weiterhin mit Thyssenkrupp im Gespräch über die Zukunft der U-Boot-Sparte TKMS.

Die Bundesregierung verfolge die Umstrukturierungsbestrebungen des Konzerns von Anfang an, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Bei den Gesprächen mit dem Konzern gehe es auch darum, die Interessen des Bundes zu berücksichtigen. Details wollte der Sprecher nicht nennen.

Das "Handelsblatt" hatte zuvor berichtet, dass der Bund Abstand von einem Einstieg des Staates in das U-Boot-Geschäft von Thyssenkrupp nehme. Es gebe aktuell keine Gespräche mit dem Ziel, dass der Bund bei der Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS einsteige, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Thyssenkrupp plant die Ausgliederung der Sparte, um sie an die Börse zu bringen. Der Aufsichtsrat hatte vergangene Woche einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Aktionäre sollen am 8. August auf einer außerordentlichen Hauptversammlung darüber entscheiden.

Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte noch unter der Ampel-Regierung vor zwei Jahren erklärt, der Bund erwäge den Erwerb eines Minderheitenanteils an TKMS.

In der neuen schwarz-roten Regierung seien sich jetzt das Kanzleramt sowie das Verteidigungsministerium einig, einen Staatseinstieg aktuell nicht zu forcieren, berichtete das "Handelsblatt". Stattdessen wolle die Bundesregierung mithilfe einer "Sicherheitsvereinbarung" klarstellen, dass trotz der Ausgliederung der Sparte weder die Landesverteidigung noch die Arbeitsplätze grundsätzlich gefährdet würden.

IG METALL MACHT SICH FÜR STAATSEINSTIEG STARK

"Bei der geplanten Abspaltung eines Minderheitsanteils an TKMS verfolgt Thyssenkrupp einen Ansatz, der wirtschaftliche Eigenständigkeit mit sicherheitspolitischer Verlässlichkeit verbindet", erklärte der Konzern. In diesem Kontext sei das Unternehmen in konstruktiven Gesprächen mit der Bundesregierung, deren Ergebnissen Thyssenkrupp aber nicht vorgreifen wolle.

Die Idee einer Staatsbeteiligung wird insbesondere von der IG Metall vorangetrieben. "Die Frage eines Staatseinstiegs muss in den nächsten Wochen geklärt werden", hatte der Chef der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, Anfang Juni in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. "Wir müssen wissen, wann und wie das passieren wird." Das Ziel sei weiterhin, dass sich der Staat an diesem Unternehmen beteilige, sagte Jürgen Kerner, Vize-Chef der IG Metall und des Aufsichtsrats von Thyssenkrupp, der Zeitung.

Der Konzern hatte allerdings in der Vergangenheit erklärt, eine staatliche Beteiligung sei keine Voraussetzung für eine Veräußerung von TKMS und die geplante Ausgliederung werde ungeachtet dessen weiterverfolgt.

