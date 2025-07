Japan will nationale Interessen im Zollkonflikt mit USA schützen

Tokio (Reuters) - Der japanische Regierungschef Shigeru Ishiba reagiert mit Unverständnis auf die stagnierenden Handelsgespräche mit den USA.

"Japan unterscheidet sich von anderen Ländern, da wir der größte Investor in den Vereinigten Staaten sind und Arbeitsplätze schaffen", sagte der Ministerpräsident am Mittwoch. "Da unser Hauptaugenmerk eher auf Investitionen als auf Zöllen liegt, werden wir weiterhin unsere nationalen Interessen schützen." US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag Zweifel an einem möglichen Abkommen mit Japan geschürt. Er deutete zugleich an, dass er Zölle von 30 oder 35 Prozent auf Importe aus Japan erheben könnte. Das wäre deutlich mehr als der Satz von 24 Prozent, den er am 2. April angekündigt und dann bis zum 9. Juli ausgesetzt hatte.

Der japanische Zollunterhändler Ryosei Akazawa wird dem Sender TV Asahi zufolge am Wochenende erneut zu Gesprächen in die USA reisen. Es wäre bereits sein achter Besuch mit dem Ziel, den Handelskonflikt beizulegen. Trump hatte sich zuletzt unter anderem beschwert, dass Japan nicht genug Reis und Öl aus den USA importiere und die Vereinigten Staaten im Autohandel übervorteilt würden.