IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining begrüßt die America First-Strategie des Weißen Hauses für die Beschleunigung kritischer Mineralprojekte und die Wiederherstellung der US-Kupferlieferkette

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining begrüßt die America First-Strategie des Weißen Hauses für die Beschleunigung kritischer Mineralprojekte und die Wiederherstellung der US-Kupferlieferkette

VANCOUVER, BC - 11. Juli 2025 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B) (Giant Mining oder das Unternehmen) und seine Stakeholder beim Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Pershing County (Nevada), unterstützen nachdrücklich das erneute Engagement der US-Regierung hinsichtlich der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für kritische Mineralprojekte als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80323/BFG_071125_DEPRcom.001.png

David Greenway, CEO von Giant Mining, sagt dazu: Die Bohrsaison 2025 auf Majuba Hill war ein kühner Sprung nach vorn - unsere bisher ehrgeizigste und technisch anspruchsvollste Kampagne, die auf den außergewöhnlichen Gehalten aufbaute, die wir 2024 ermittelt hatten. Unter der starken Führung von Präsident Trump haben die Vereinigten Staaten klar zum Handeln aufgerufen: Sichert die Metalle, die unsere Energieunabhängigkeit, nationale Verteidigung und kritische Infrastruktur antreiben. Giant Mining ist bereit, dieser Aufforderung nachzukommen. Wir sind stolz darauf, mit Majuba Hill eine Vorreiterrolle bei der Verlagerung der Kupferproduktion zurück in die USA zu übernehmen, um so die Bergbauregionen in den USA wiederzubeleben und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen - und das alles unter dem Motto America First.

Das Unternehmen begrüßt die von der Trump-Regierung angekündigten strategischen Initiativen, die direkt im Einklang mit dem Ziel von Giant Mining stehen, sichere, inländische Kupferlieferketten zu entwickeln. Diese Initiativen umfassen:

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren

Nach dem Dekret vom 20. März 2025 wurde Kupfer offiziell als zulässig unter FAST-41 eingestuft, wodurch die Umwelt- und Flächennutzungsprüfungen erheblich beschleunigt wurden. Die Ära der jahrzehntelangen Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen geht damit zu Ende.

Mobilisierung des Defense Production Act

Die US-Regierung beruft sich auf den Defense Production Act und legt neue staatliche Finanzierungsprogramme auf, um den inländischen Bergbau auszubauen und die Abhängigkeit gegenüber dem ausländischen Angebot zu verringern, was für die nationale Verteidigung und die wirtschaftliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist.

Priorisierung von Kupfer durch den Bund

Die US-Bundesbehörden wie das Innen-, das Verteidigungs-, das Energie- und das Landwirtschaftsministerium räumen der Gewinnung von Kupfer, Seltenerdmetallen, Nickel und Lithium auf öffentlichen Flächen jetzt aktiv Priorität ein. Dies unterstützt die Infrastrukturentwicklung, Initiativen für saubere Energie und die militärische Bereitschaft.

Kupferzölle zur Verlagerung der Produktion zurück ins Inland

Im Juli 2025 verhängte die US-Regierung einen Zollsatz von 50 % auf Kupferimporte - eine zukunftsweisende Richtlinie, die darauf ausgelegt ist, die Abhängigkeit gegenüber ausländischen Lieferketten zu verringern. Dieser Schritt sorgte weltweit für Schlagzeilen und hat bereits eine verstärkte Inlandsnachfrage nach Kupfer aus den USA ausgelöst. Für Projekte wie Majuba Hill bietet diese Richtlinie eine direkte Unterstützung, da sie Anreize für die lokale Produktion schafft und die alten Bergbaureviere im ganzen Land wiederbelebt. Quelle: Ankündigung des US-Handelsministeriums, Juli 2025, wie von Reuters und AmericanProgress.org berichtet.

Giant Mining ist stolz darauf, dem Aufruf des Präsidenten zum Handeln zu folgen, und will dazu beitragen, starke, sichere und souveräne Lieferketten aufzubauen, die die amerikanische Beschäftigung, Energieunabhängigkeit und wirtschaftliche Sicherheit fördern. Angesichts der klaren Anweisung von Präsident Trump, kritischen Mineralen im Rahmen der America First-Agenda Priorität einzuräumen, setzen wir uns dafür ein, die Kupferproduktion zurück in die USA zu holen und das Rückgrat der zukünftigen industriellen Entwicklung des Landes zu stärken.

Aktueller Stand der Projekterschließung:

Giant Mining treibt die Exploration und Erschließung von Majuba Hill weiter voran. Das Unternehmen beauftragte vor Kurzem die Firma RESPEC Engineering mit der Durchführung einer NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE), in die auch die Daten des jüngsten Bohrprogramms im Frühjahr einfließen werden. Die Vorbereitungen für ein erweitertes Bohrprogramm in diesem Sommer sind im Gange, womit das Unternehmen gut aufgestellt ist, um sich für Bundesprogramme zu bewerben, die nun im Rahmen der auf kritische Mineralien ausgerichteten Initiativen der US-Regierung zur Verfügung stehen. Alle Analyseergebnisse unseres Bohrprogramms im Frühjahr 2025 stehen noch aus, werden allerdings in Kürze erwartet.

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA - eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen

Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1

steht.

Projektfläche: 9.684 Acres

Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem

Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen)

nordöstlich von Reno. Die Zufahrt erfolgt über gut ausgebaute Landstraßen von

der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in

westlicher Richtung. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die

grundlegenden Elemente bei der Bewertung der Infrastruktur, und Majuba Hill

verfügt bereits über eine solide infrastrukturelle Grundlage für den Bau

einer großen Anlage, was im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche

Einsparungen

ermöglicht.

Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb

Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen

von 12,1 Millionen US$ unter Anwendung aktueller

Kosten.

Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen auf einen potenziell großen Cu-Ag +/-

Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen

Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten

aufweist.

Erweiterungsmöglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes

Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen

ist.

Vollständig finanziert: Finanzierung für nächste Bohrphase in Majuba Hill im Juni 2025 gesichert

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen wendet auf dem Projekt Majuba Hill ein QA/QC-Programm an, das den besten Praktiken der Branche entspricht. Die Proben werden in Stoffbeuteln verpackt und vom gesicherten Lagerhaus von Giant Mining zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) transportiert. Dann transportiert ALS Labs die aufbereiteten Probenpulver zu seinem Analyselabor in North Vancouver, B.C.

Die Bohrkernproben werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Stoffprobenbeutel gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICPAES). Rund 5 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen und Mahlproben von standardmäßigen Kupfer-Gold-Porphyr-Referenzmaterialien. Die restlichen Probenpulver (Pulpen) werden von ALS Labs abgeholt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill befindet sich in einer bergbaufreundlichen Rechtsprechung mit vorteilhaften Vorschriften und hat das Potenzial, eine der nächsten großen Kupferlagerstätten zu werden, die für die Deckung des steigenden Bedarfs an diesem roten Metall entscheidend ist.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80323/BFG_071125_DEPRcom.002.png

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80323/BFG_071125_DEPRcom.003.png

INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN

Hier klicken

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80323

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80323&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37452L1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.