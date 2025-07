GNW-News: Papanicolaou erläutert Engagement von Intesa Sanpaolo für den Wiederaufbau der Ukraine

^Paola Papanicolaou, Head of International Banks Division bei Intesa Sanpaolo

ROM, July 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der Ukraine Recovery Conference in Rom hat Paola Papanicolaou, Head of International Banks Division bei Intesa Sanpaolo, das konkrete Engagement der Gruppe für den Wiederaufbau der Ukraine erläutert und die Rolle der einzigen in diesem Land tätigen italienischen Bankengruppe bei der Unterstützung der Wiederaufbaubemühungen durch Mischfinanzierungen, ESG-Grundsätze und langfristige Investitionen hervorgehoben. Die wichtigsten Erkenntnisse: * Intesa Sanpaolo ist über ihre Tochtergesellschaft Pravex Bank - Teil der International Banks Division - die einzige italienische Bankengruppe mit operativer Präsenz in der Ukraine. * In der komplexen geopolitischen Landschaft von heute ist Vorsicht eine strategische Entscheidung. Intesa Sanpaolo handelt verantwortungsbewusst, vermeidet übermäßige Risiken und ist bereit, den Wiederaufbau mit konkreten Projekten zu unterstützen, sobald die Bedingungen dies zulassen. * Die Gruppe arbeitet aktiv mit supranationalen Institutionen wie der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und der Europäischen Investitionsbank (EIB) zusammen und leistet einen Beitrag zu Entwicklungsprojekten, die auf den Wiederaufbau der Ukraine abzielen. * Der Wiederaufbau und die Wiederbelebung der ukrainischen Wirtschaft erfordern sowohl privates Kapital als auch Unterstützung durch supranationale Finanzinstitutionen im Rahmen von Mischfinanzierungsmechanismen. In beiden Bereichen spielen starke internationale Konzerne wie Intesa Sanpaolo eine wichtige Rolle. * Stabilität und lokale Entwicklung sind von entscheidender Bedeutung. Langfristige Investoren wie Intesa Sanpaolo investieren dort, wo die Bedingungen nachhaltige Präsenz und Wachstum ermöglichen. * In den fast 40 Ländern, in denen Intesa Sanpaolo tätig ist - darunter 12 Länder mit Filialnetzen für das Commercial Banking -, arbeitet die Gruppe daran, Bedingungen zu schaffen, die Investitionen anziehen und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit fördern. * Überall, wo die Gruppe präsent ist, fördert sie integratives Wachstum, finanzielle Bildung und ESG-konforme Finanzierungen. Auch in der Ukraine besteht das Ziel darin, nicht nur den wirtschaftlichen Wiederaufbau, sondern auch die langfristige nachhaltige Entwicklung der lokalen Gemeinschaften zu unterstützen. * Als einer der führenden Akteure Europas beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bietet Intesa Sanpaolo spezielle grüne Kreditlinien für Haushalte und Unternehmen sowie ein wachsendes Portfolio an nachhaltigen Produkten an - ein Modell, das auch die künftigen Wiederaufbaubemühungen der Ukraine unterstützen kann. Kontakt: international.media@intesasanpaolo.com (mailto:international.media@intesasanpaolo.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14e96349-0102-4b8f-bf93- 5ef05e72a6ce °