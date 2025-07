Führungswechsel bei Rio Tinto: Simon Trott wird neuer Unternehmenschef

LONDON (dpa-AFX) - Der britisch-australische Bergbaukonzern Rio Tinto bekommt einen neuen Unternehmenschef aus seinen eigenen Reihen. Der Verwaltungsrat habe den Leiter des Eisenerzgeschäfts Simon Trott als neuen Vorstandsvorsitzenden bestimmt, teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Trott soll am 25. August mit der Leitung des Bergbaukonzerns beginnen. Er folgt auf Jakob Stausholm, der Rio Tinto gut viereinhalb Jahre geleitet hat. Im Mai hatte Stausholm seinen Rücktritt im Laufe dieses Jahres angekündigt.

Trott hatte vor vier Jahren die Leitung der Eisenerz-Sparte übernommen. Davor hatte einer eine Reihe von Funktionen in mehreren Bereichen inne./mne/mis/stk