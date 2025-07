Silber - Unterschiedliche Chartarten: die gleiche Botschaft

Am vergangenen Freitag sowie zu Wochenbeginn kam beim Silberpreis nochmals eine neue Aufwärtsdynamik auf. Letzteres wird mit einem zyklischen Verlaufshoch bei 39,15 USD bzw. dem höchsten Stand seit 2011 belohnt. Selbst im Vergleich zum „großen Bruder“ zeigt das Edelmetall damit eine deutliche relative Stärke. Gerade in der langfristigen Chartbetrachtung auf Monatsbasis spiegeln sich die strategischen Kurstreiber in Form der mehrfach diskutierten „doppelten Untertasse“ wider. Während das kleinere Muster ein Anschlusspotenzial bis rund 42 USD bereithält, ergibt sich aus der größeren Untertassenformation langfristig sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 48 USD. Letzteres harmoniert ziemlich gut mit dem historischen Hochstand aus dem Jahr 2011 bei 49,51 USD. Eine der großen Stärken der Technischen Analyse liegt in der Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen und unterschiedlicher Chartarten. Als Lehrbuchbeispiel dient aktuell der Ichimokuchart des Silberpreises. Unter Risikogesichtspunkten „zementiert“ diese Chartdarstellungsform vor allem die wichtigen Unterstützungen bei 35 USD bzw. 30 USD. Gerade das strategische Ausbruchslevel bei 30 USD wird durch eine wichtige Ichimoku-Unterstützung bestätigt.

Silber (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

