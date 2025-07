AKTIEN IM FOKUS: Autowerte besonders stark nach Zolldeal zwischen USA und Japan

FRANKFURT/PARIS/MAILAND (dpa-AFX) - Europas Autowerte haben am Mittwochmorgen besonders vom Hoffnungsschimmer nach dem Zolldeal zwischen den USA und Japan profitiert. Nach der deutlich unter der ersten Drohung liegenden Einigung hoffen Europas Anleger auf eine ähnlich versöhnliche Einigung in den Verhandlungen der EU mit den USA.

Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos kehrte mit plus 4 Prozent fast wieder auf sein Monatshoch zurück. Papiere der Porsche AG schafften es an der Spitze des Dax mit gut 8 Prozent Plus zurück auf das Niveau vom Mai. Ähnlich stark waren die zuletzt ebenfalls gebeutelten Stellantis . Auch die Aktienkurse von Volkswagen , Mercedes-Benz und BMW legten zu, ebenso wie der des Zulieferers Continental .

An der starken Tokioter Börse waren Autowerte wie Toyota und Mazda bereits ebenfalls besonders gefragt./ag/mis