IRW-News: Valiant Eagle Inc.: Providence Film Group produziert den mit einer Rekordsumme von 51 Mio. $ ausgestatteten Film Last Voice, den vermutlich höchstdotierten afroamerikanischen Indie-Film aller Zeiten

IRW-PRESS: Valiant Eagle Inc.: Providence Film Group produziert den mit einer Rekordsumme von 51 Mio. $ ausgestatteten Film Last Voice, den vermutlich höchstdotierten afroamerikanischen Indie-Film aller Zeiten

LOS ANGELES, CA / ACCESS Newswire / 28. Juli 2025 / Providence Film Group, eine Tochtergesellschaft von Valiant Eagle Inc. (OTC PINK: PSRU), berichtet mit Stolz über die offizielle Entwicklung und vollständige Finanzierung des Films Last Voice (Arbeitstitel). Dieses epische Historiendrama wurde von der Lebensgeschichte von Bilal ibn Rabah (möge Allah ihm gnädig sein) inspiriert und dürfte zur höchstdotierten afroamerikanischen Independent-Produktion in der Filmgeschichte werden. Das ist kein gewöhnlicher Film, sondern ein historischer Erfolg für das Schwarze Hollywood, erklärt Autor und Produzent Dr. Xavier X Mitchell. Wir zeigen, dass Geschichten, in denen es um Afroamerikaner geht, ein episches Format, namhafte Investitionen und ein weltweites Publikum verdienen. Mit einem bahnbrechenden Budget in Höhe von 51 Mio. $ überragt Last Voice sogar frühere Meilensteine, die von Filmen wie The Woman King errichtet wurden, und setzt damit in Hollywood neue Maßstäbe in Sachen Darstellung, Format und Ambition.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80506/ValiantEagle_072825_DEPRcom.001.jpeg

Offizielles Konzeptposter: Die Silhouette von Bilal symbolisiert die Botschaft des Films - spirituelle und physische Befreiung.

Bilal ibn Rabah (möge Allah ihm gnädig sein) war einer der am meisten verehrten Wegbegleiter des Propheten Mohammed (der Friede sei mit ihm) und für seinen unerschütterlichen Glauben und seine tiefe Würde bekannt. Bilal wurde in Mekka in die Sklaverei hineingeboren und durchlebte die Anfänge des Islam. Er ertrug die brutale Folter seines Herrn, blieb jedoch entschlossen, die Einheit Allahs zu verkünden und wiederholte stets Ahad, Ahad (Eins, Eins). Seine bemerkenswerte Beharrlichkeit veranlasste Abu Bakr as-Siddiq (möge Allah ihm gnädig sein), ihn freizukaufen. Bilal wurde daraufhin zum ersten und meistgeliebten Muezzin, der vom Propheten Mohammed (der Friede sei mit ihm) persönlich ausgewählt wurde, um mit seiner kraftvollen und wohlklingenden Stimme den Adhan, den islamischen Gebetsruf, zu verkünden. Er stand dem Propheten (der Friede sei mit ihm) in den monumentalen Schlachten von Badr und Uhud treu zur Seite und widmete sein Leben dem Islam. Nach dem Tod des Propheten Mohammed (der Friede sei mit ihm) war Bilal so sehr von Trauer überwältigt, dass er es kaum über sich brachte, den Gebetsruf zu verkünden, und sich schließlich in Syrien niederließ, wo er starb. Sein Vermächtnis ist ein inspirierendes Zeugnis des unerschütterlichen Glaubens, des Triumphs der geistigen Freiheit über die Unterdrückung und des Grundsatzes, dass im Islam Ehre nicht aufgrund der Abstammung oder ethnischen Herkunft, sondern aufgrund von Frömmigkeit und Rechtschaffenheit zuteilwird.

Beginn einer neuen Kinolegende

Last Voice verspricht die viszerale Dimension eines Gladiators, die emotionale Kraft von The Passion of the Christ, die historische Genauigkeit von The Message und die kulturelle Schlagkraft von The Woman King - und bietet mit seiner Vision, Authentizität und bahnbrechenden Kampfchoreographie dennoch ein zutiefst ursprüngliches Erlebnis. Last Voice erzählt die bis dato unerzählte Geschichte eines Mannes, dessen Glaube, Mut und Stimme den Verlauf der Geschichte entscheidend geprägt und verändert haben. Der Film, der in der sandigen Landschaft des alten Arabiens spielt, verbindet viszeralen Realismus mit den elektrisierendsten Kampfchoreografien, die je auf die Leinwand gebracht wurden. Das Publikum darf sich auf eine tiefbewegende, actiongeladene Reise freuen, die das epische Filmemachen neu definiert - und den afroamerikanischen Produktionen völlig neue Wege eröffnet.

Eine Finanzierung, die ihresgleichen sucht

Anders als bei so vielen Projekten, die große Zahlen ankündigen, diesen aber letztendlich nicht gerecht werden, wird für Last Voice die gesamte Finanzierung vorbehaltslos bereitgestellt. Das Gesamtbudget in Höhe von 51 Mio. $ wird über privates Eigenkapital aufgebracht. Für den größten Teil der Mittel zeichnet Produzent Ezzat Jallad verantwortlich. Der Nachweis der Finanzierung und alle erforderlichen Unterlagen werden von unabhängigen Rechtsberatern und Produktionsfinanzierungsexperten überprüft, um sicherzustellen, dass jeder für dieses Projekt zugesagte Dollar sofort für die Produktion und Ausführung verfügbar ist.

Dieses beispiellose Maß an transparenter, gesicherter Finanzierung senkt das Risiko von Finanzierungsengpässen auf null und macht Last Voice zugleich zu einem der seltenen Independent-Filme, bei dem Kapital, Produktionsressourcen und kreative Vision vom ersten Tag an perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Ein historischer Meilenstein für das Schwarze Hollywood

Mit einem Produktionsbudget, das alle vorherigen Independent-Filme unter afroamerikanischer Leitung in den Schatten stellt, bricht Last Voice nicht nur finanzielle Rekorde - sondern sprengt auch bestehende Grenzen. Dieses Projekt signalisiert eine neue Ära der kreativen Vertretung und Darstellung sowie der Möglichkeiten für schwarze Künstler und Führungspersönlichkeiten in Hollywood. Dieser Film ist in Bezug auf Größe und Anspruch ein absoluter Präzedenzfall für zukünftige Generationen und unterstreicht die essentielle Rolle des black storytelling auf höchster Kinoebene.

Ein schlagkräftiges Team mit Erfolgsgaranten als Partner

Die geplante, 51 Mio. $ teure Produktion wird zur Gänze von Executive Producer Ezzat Jallad finanziert, der damit einen mutigen Schritt in Richtung einer Förderung des kulturell bedeutsamen Kinos aus privaten Mitteln wagt. Providence Film Group stärkt seine Position in der Branche wie immer über strategische Partnerschaften - diesmal in Form von zwei aktiven Kooperationen mit dem Oscar-prämierten Produzenten Brian Oliver (Black Swan, Top Gun: Maverick, Transformers, Mission: Impossible) und New Republic Pictures. Diese Allianzen bereichern das wachstumsstarke Programm von Providence mit außergewöhnlicher Kreativität und internationaler Reichweite. Zu den gemeinsamen Projekten zählen Zelda, mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence in der Hauptrolle, und The Wild Geese, aus der Feder von Oscar-Preisträger William Monahan (The Departed).

Suche nach Regisseur gestartet

Während man derzeit nach einem geeigneten Regisseur sucht, schart Providence bereits ein erstklassiges Kreativ-Team um sich, das dem Film Last Voice Leben einhauchen soll. Das internationale Casting wird dann im Zuge des weiteren Projektverlaufs verlautbart. Gesucht wird nach den talentiertesten Künstlern und Könnern der Branche, die ihr Handwerk verstehen.

Franchise und weitere Ambitionen

Die Vision für Last Voice bleibt natürlich nicht nur der Leinwand vorbehalten. Es gibt bereits Pläne für Begleitbücher, Bildungsprogramme und einen möglichen Folgefilm. Damit avanciert der Film zu einem neuen Franchise-Projekt der Extraklasse, das einen bleibenden kulturellen Eindruck hinterlassen soll.

Kühne Vision, kühne Ziele

Das angepeilte Einspielergebnis von 500 Mio. $ ist recht ambitioniert angelegt, weshalb die Providence Film Group auch auf einen weltweiten Vertrieb und ein weitgefasstes Publikums-Engagement setzt. Das Projekt befindet sich mittlerweile auf der Zielgeraden in Richtung Produktion und hat bereits seine Türen für Vertriebspartner, Festivalüberlegungen und weitere mögliche Synergien geöffnet.

Stellungnahmen der Führungsriege

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80506/ValiantEagle_072825_DEPRcom.002.jpeg

Dr. Xavier Mitchell, Autor und Produzent:

Last Voice ist viel mehr als nur ein Film. Es ist eine Bewegung, die vom Triumph des menschlichen Geistes und von der Macht des Glaubens erzählt, und davon, dass ein jeder das Recht hat, gehört zu werden. Wir wollen und werden Geschichte schreiben - und ein cineastisches Erlebnis bieten, das ganze Generationen von Zusehern inspiriert.

Ezzat Jallad, Executive Producer:

Bei der Unterstützung von Last Voice geht es darum, Grenzen zu überwinden und eine Geschichte zu erzählen, die die Welt in diesem Ausmaß noch nicht gesehen hat. Unser Bekenntnis zu Exzellenz und Authentizität wird in jedem einzelnen Bild zu spüren sein - vor allem aber in den atemberaubenden Kampfsequenzen des Films. Dies ist eine jener Geschichten und einer jener Filme, die die Branche für immer verändern werden.

Anklang finden wird Last Voice vor allem beim schwarzen und afroamerikanischen Publikum, bei den muslimischen Gemeinschaften dieser Welt, bei der afrikanischen Diaspora, bei den Verfechtern des Glaubens und der sozialen Gerechtigkeit und bei allen, die sich nach einer neuen, authentischen Stimme im epischen Kino sehnen.

Aufruf zur Teilnahme

Nachdem die Finanzierung nun gesichert und die Entwicklung in vollem Gange ist, lädt die Providence Film Group die weltweit führenden Verleihfirmen, globalen Koproduktionspartner, Vertriebsagenten und Veranstalter renommierter Filmfestivals ein, sich an diesem bahnbrechenden Filmereignis zu beteiligen. Für die Realisierung des größten afroamerikanischen Independent-Films in der Geschichte suchen wir visionäre Mitstreiter, die unsere Leidenschaft für das Geschichtenerzählen, die Innovation und das kulturelle Erbe teilen. All jene, die von der Strahlkraft des epischen Kinos und von der Bedeutung einer Diversität der Stimmen überzeugt sind, laden wir ein, sich uns anzuschließen, um Last Voice einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Dies ist eine der seltenen Gelegenheiten, Teil eines historischen Projekts zu werden, das für Inspiration und Unterhaltung steht und die Möglichkeiten der Leinwand neu definieren wird. Wenn Sie Fragen zu Vertrieb, Partnerschaften oder Festivalaktivitäten haben, freuen wir uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und Teil dieses mutigen neuen Kapitels der Filmgeschichte werden.

Über Valiant Eagle Inc.

Valiant Eagle Inc. (OTC: PSRU) ist ein multisektorales Unternehmen, das mit Hilfe von Innovationen, Asset-Backed-Ventures und strategischen Partnerschaften einen außergewöhnlichen Mehrwert für seine Stakeholder erwirtschaftet.

Valiant Eagle

Service für Investoren: ir@valianteagle.net

Webseite: www.valianteagle.net

Twitter: @valianteagleinc

Facebook: @valianteagleinc

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80506/ValiantEagle_072825_DEPRcom.003.jpeg

Über Providence Film Group

Die Providence Film Group ist ein in Los Angeles ansässiges Film- und Tonstudio, das die milliardenschwere Film-, Fernseh- und Musikbranche mit seinem Leistungsangebot unterstützt. Das Geschäft von Providence Films umfasst die Produktion von Kinofilmen, die Fernsehproduktion, den Erwerb und Vertrieb von Heimvideos und die Entwicklung neuer Unterhaltungsmöglichkeiten mit innovativem Anspruch und demografischer Ausrichtung.

info@providencefilmgroup.org

www.providencefilmgroup.org

Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 sowie Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und unterliegt dem durch diese Abschnitte geschaffenen Safe Harbor-Bestimmungen. Dieses Material enthält Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse und/oder finanzielle Ergebnisse, die zukunftsgerichteter Natur sind und Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit, dass das in dieser Pressemitteilung beschriebene Geschäft aus bestimmten Gründen nicht abgeschlossen werden kann - etwa aufgrund technischer, genehmigungsrechtlicher, installativer oder anderer unvorhergesehener Probleme. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten definitionsgemäß Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Valiant Eagle, Inc. wesentlich von den hier getroffenen Aussagen abweichen. Abgesehen von etwaigen Verpflichtungen nach US-amerikanischem Bundeswertpapierrecht übernimmt Valiant Eagle, Inc. keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen öffentlich zu aktualisieren.

QUELLE: Valiant Eagle, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

