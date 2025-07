AMS-Osram verkauft Speziallampen-Geschäft an japanische Ushio

Der hochverschuldete deutsch-österreichische Chip- und Sensor-Konzern AMS-Osram verkauft sein Speziallampen-Geschäft an den japanischen Konkurrenten Ushio. Der Verkauf des profitablen Geschäftsbereichs für 114 Millionen Euro sei der erste Teil des Entschuldungsplans, der insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Euro bringen soll, teilte AMS-Osram am Dienstag in Premstätten bei Graz mit.

Mit 500 Mitarbeitern produziert der Bereich Entertainment and Industry Lamps (ENI) Speziallampen - von Anwendungen fürs Kino bis hin zu Lichtquellen für Wafer-Fertigungsanlagen - und setzte damit im vergangenen Jahr 170 Millionen Euro im Jahr um.

"Mit Ushio haben wir die perfekte neue Heimat für unser anspruchsvolles, hochwertiges Nischengeschäft Speziallampen gefunden", sagte Vorstandschef Aldo Kamper. "Zugleich straffen wir unser Portfolio weiter und fokussieren uns auf unsere Kernmärkte."

Die Mitarbeiter sollen von Ushio übernommen werden. Die an der Tokioter Börse gelistete Ushio beschäftigt rund 6000 Personen.