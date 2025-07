Piloten wollen Bundeswehr-Dienstleister bestreiken

FRANKFURT/RENDSBURG (dpa-AFX) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will am Mittwoch einen Dienstleister der Bundeswehr bestreiken. Aufgerufen ist das fliegende Personal der zivilen GFD GmbH mit Hauptsitz in Rendsburg (Schleswig-Holstein), in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 17.00 Uhr keine Flüge und Simulatortrainings durchzuführen, wie die VC mitteilt. Ziel des Arbeitskampfes ist der erstmalige Abschluss eines Vergütungstarifvertrags, den das Tochterunternehmen der Airbus Defence and Space bislang abgelehnt habe.

Die GFD führt mit einer Flotte von derzeit 18 Learjets Trainingsflüge für die Bundeswehr durch und liefert Zieldarstellungen für Kampfjet-Manöver. Ein weiteres Geschäftsfeld sind Simulatortrainings, die ebenfalls bestreikt werden sollen. Man habe die Ankündigung der VC zur Kenntnis genommen und werde ihr mit "professioneller Gelassenheit" begegnen, sagte ein Unternehmenssprecher. Zu innerbetrieblichen und sicherheitspolitischen Fragen könne er sich nicht äußern./ceb/DP/jha