Bergbaukonzern Rio Tinto macht weniger Gewinn - Eisenerzpreise brechen ein

LONDON (dpa-AFX) - Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat im ersten Halbjahr vor allem aufgrund stark gesunkener Eisenerzpreise deutlich weniger Gewinn erzielt. Die unberechenbare Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump sorgt derzeit allgemein für eine gedämpfte Nachfrage nach Rohstoffen. "Geopolitische Spannungen und Handelsbarrieren bleiben kurzfristige wirtschaftliche Risiken", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Rio Tinto wies zudem darauf hin, dass die Immobilienmärkte sowohl in China als auch in den USA weiterhin schwach seien. Die im Stoxx 50 notierte Aktie büßte im frühen Handel knapp zwei Prozent ein.

Im ersten Halbjahr ging der um Sondereffekte bereinigte Gewinn um 16 Prozent auf 4,8 Milliarden US-Dollar (knapp 4,2 Mrd Euro) zurück. Analysten hatten im Schnitt ein höheres Ergebnis erwartet. Das Unternehmen ist nach wie vor stark vom Eisenerz abhängig. Die Preise für den wichtigsten Rohstoff für die Stahlherstellung gingen jedoch im Berichtszeitraum um 13 Prozent zurück. Zudem hat der Konzern damit zu kämpfen, die Liefermengen von hochgradigem Erz aus seinen alternden Abbaugebieten aufrechtzuerhalten.

Derweil steckt Rio Tinto personell im Umbruch: Im Mai hatte der anglo-australische Bergbaukonzern mitgeteilt, dass der bisherige Chef Jakob Stausholm das Unternehmen verlassen wird. Zum Nachfolger des dänischen Managers wurde erst jüngst Simon Trott bestimmt, der bisher das Geschäft mit Eisenerz verantwortete. Trott steht vor gewaltigen Aufgaben - er soll die Strukturen im Unternehmen vereinfachen, die Kosten senken und sich auf die besten Anlagen von Rio konzentrieren. Zugleich stehen aktuell große Wachstumsprojekte kurz vor dem Start./mne/tav/zb