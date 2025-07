Der Goldpreis steht vor einem weiteren Rücksetzer

Der Goldpreis fiel am Montag nach der Bekanntgabe des Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und den USA bis in den Bereich um 3.300 Dollar je Feinunze. Das war der tiefste Stand seit drei Wochen. Heute Abend steht nun der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der Federal Reserve auf dem Kalender. Was wird erwartet und welche Auswirkungen könnte dies auf den Goldpreis haben?

Fed-Entscheid am Abend

Wie ein Blick auf das FedWatch Tool der CME Group belegt, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bereits am heutigen Abend lediglich bei etwa zwei Prozent. Der Markt erwartet also, dass Jerome Powell heute noch nicht an der Zinsschraube drehen wird - trotz Druck von der US-Regierung.

Quelle: CME GROUP

Interessanter sieht es dafür allerdings für die nächste Sitzung nach der Sommerpause im September aus: Hier wird aktuell eine Wahrscheinlichkeit Von knapp 63 Prozent eine Zinssenkung um 25 Basispunkte indiziert. Diese Wahrscheinlichkeit kann sich im Umfeld der Pressekonferenz heute Abend ab 20:30 Uhr natürlich noch entscheidend ändern. Da kurzfristig also keine Zinssenkung bis zum September erwartet werden kann, muss zunächst mit weiterem Abwärtsdruck für den Goldpreis gerechnet werden.

Quelle: CME GROUP

Weitere Verkaufswelle denkbar

Die Abwärtsbewegung vom Vorwochenhoch im Bereich um 3.440 Dollar je Feinunze verlief sehr dynamisch. Die anschließende Erholung nach dem Dreiwochentief vom Montag ist bislang lediglich als technische Korrektur im übergeordneten Abwärtstrend einzustufen und trägt einen klar bärischen Charakter.

Solange dem Edelmetall kein schnelles Comeback zurück über 3.360/80 Dollar je Feinunze gelingt, ist der Weg des geringsten Wiederstands in den kommenden Tagen zunächst weiter südwärts in den Bereich um 3240-3260 Dollar. Ein Rutsch in den genannten Bereich ist das kurzfristig präferierte Szenario aus charttechnischer Sicht.