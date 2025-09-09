Werbung ausblenden
Dax Tagesrückblick 09.09.2025

Dax rutscht wieder ab - Gold abermals teurer denn je

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com

Hin und Her beim Dax: Nach einem erfolgreichen Wochenstart gab der Leitindex des deutschen Aktienmarkts am Dienstag wieder nach, während der Goldpreis abermals neue Bestmarken aufstellte.

Nach einem freundlicheren Start drehte der Dax im Handelsverlauf ins Minus und schloss 0,37 Prozent tiefer bei 23.718 Punkten. "Die Befürchtungen größerer Verwerfungen an den europäischen Finanzmärkten durch die Unsicherheit in Frankreich haben sich zwar etwas beruhigt, belasten aber trotzdem", kommentierte Experte Andreas Lipkow.

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung unter François Bayrou muss Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erneut einen neuen Premierminister finden, der das politisch gespaltene Land führen kann. Die Ausgangslage ist jedoch vertrackt. In der Nationalversammlung stehen sich Macrons Liberale, das linke Lager und die Rechtsnationalen um Marine Le Pen als drei große Blöcke gegenüber. Keiner von ihnen verfügt über eine eigene Mehrheit.

"Die politische Lage bleibt damit fragil und die notwendigen Reformen ungewiss", schrieb Analyst Andreas Wex von der Commerzbank. Es werde spannend sein zu sehen, ob und wie lange sich der neue Premier im Amt halten kann und ob er es schafft, einen Haushalt zu verabschieden. "Das in Koalitionen ungeübte politische Frankreich tut sich schwer mit Kompromissen", so Wex.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Dienstag 0,42 Prozent auf 30.326 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone, lag hingegen leicht im Plus.

Rüstungswerte werden abverkauft

Mit Blick auf einzelne Aktien sorgten Analystenkommentare für Kursbewegungen. So fielen Commerzbank im Dax um knapp 2,e Prozent, belastet von einer Abstufung auf "Neutral" durch JPMorgan.

Unter den Nebenwerten stiegen Eckert & Ziegler um 4,4 Prozent. Die Berenberg Bank hat zum Kauf der Papiere des Herstellers von Medizintechnologie geraten.

Kursgewinne wurden bei den Aktien der Verteidigungs- und Rüstungsbranche mitgenommen. Im Dax verloren Rheinmetall 0,7 Prozent, im MDax waren Hensoldt und Renk mit 2,2 respektive 2,0 Prozent unter den größeren Verlierern.

Die Papiere von Deutz büßten knapp sechs Prozent ein. Der Motorenbauer hat zur Finanzierung einer Übernahme im Drohnengeschäft das Grundkapital um rund zehn Prozent aufgestockt. Die Anteilsscheine wurden bei der Kapitalerhöhung zu je 9,45 Euro platziert.

Euro nur wenig belastet von Frankreichs Regierungskrise

Der Euro gab leicht nach. Die europäische Gemeinschaftswährung reagierte aber kaum auf den Sturz der Regierung in Frankreich. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1726 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch rund einen halben Cent höher notiert.

Das Edelmetall Gold wiederum kletterte einmal mehr höher denn je. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg zuletzt um 0,13 Prozent auf 3.639 US-Dollar, in der Spitze hatte der Preis bei fast 3.680 Dollar notiert. In Euro gerechnet ging es ebenfalls auf Rekordhöhen.

Gold profitiert aktuell von gleich mehreren Treibern, so unter anderem die Unsicherheit um die US-Zollpolitik sowie geopolitische Spannungen - Israel griff am Dienstagnachmittag führende Mitglieder der Hamas in Katars Hauptstadt Doha an. Auch der schwächere Dollar sowie die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA stützen den Preis.

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
G
Goldpreis
Rheinmetall
M
MDAX
RENK Group
Commerzbank
Eurokurs (Euro / Dollar)
Deutz
Hensoldt
E
EURO STOXX 50
Eckert & Ziegler
$
Dollarkurs
D
DAX (Kursindex)
Wex

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 04.09.2025
Dax erholt sich merklich und erobert wichtigen Trendindikator zurück04. Sept. · onvista
Dax erholt sich merklich und erobert wichtigen Trendindikator zurück
Dax Tagesrückblick 08.09.2025
Dax nähert sich zum Wochenauftakt der 24.000er-Marke an - Gold mit Rekordgestern, 17:48 Uhr · onvista
Dax nähert sich zum Wochenauftakt der 24.000er-Marke an - Gold mit Rekord
Dax Vorbörse 09.09.2025
Hängepartie in Frankreich - Dax startet leicht schwächer in den Handelheute, 08:26 Uhr · onvista
Hängepartie in Frankreich - Dax startet leicht schwächer in den Handel
Börse am Morgen 09.09.2025
Regierungskrise in Frankreich wird vom Dax aktuell noch ignoriertheute, 10:01 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Dax Vorbörse 08.09.2025
Deutscher Aktienmarkt erholt sich zum Wochenstartgestern, 08:24 Uhr · onvista
Deutscher Aktienmarkt erholt sich zum Wochenstart
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden