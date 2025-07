Gewinneinbruch bei Mercedes-Benz durch Zölle und Stellenabbau

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die stark gestiegenen US-Importzölle und das schwache China-Geschäft haben Mercedes-Benz im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Zusätzlich drückten Sondereffekte wie die Kosten des angelaufenen Personalabbaus das Ergebnis, teilte der Autobauer am Mittwoch mit. Von April bis Juni sackte das Betriebsergebnis um gut zwei Drittel auf 1,3 Milliarden Euro ab. Bereinigt um die Sondereffekte halbierte sich der operative Gewinn auf zwei Milliarden Euro, was der Dax-Konzern mit Zöllen und dem makroökonomischen Umfeld begründete. Angesichts des "dynamischen Geschäftsumfelds" sei das ein robustes Finanzergebnis, erklärte Mercedes-Chef Ola Källenius.

Seit April galt für Autoimporte in die USA - bei Mercedes zum Beispiel für die Luxuslimousine S-Klasse - ein Aufschlag von 27,5 Prozent nach zuvor 2,5 Prozent. Die Schwaben gaben die Erhöhung Analysten zufolge nicht über die Preise an die Kunden weiter. Damit drückte der Zoll den Gewinn. Die Umsatzrendite des Hauptgeschäftsfeldes Pkw halbierte sich auf 5,1 Prozent. Ohne den US-Einfuhrzoll seien es 6,6 Prozent gewesen - der Zolleffekt beläuft sich damit allein bei Pkw auf rund 360 Millionen Euro. Neben den Zöllen litt Mercedes-Benz Cars unter einem geringeren Absatz, Aufwendungen für Effizienzmaßnahmen und darunter, dass höhere Preise nur schwer durchsetzbar waren, wie der Autobauer weiter erklärte.

Von April bis Juni verkaufte die Marke mit dem Stern knapp 454.000 Fahrzeuge, das waren neun Prozent weniger. Am stärksten war der Rückgang auf dem wichtigsten Markt China mit 19 Prozent. Dort tobt ein harter Konkurrenzkampf bei Elektroautos, wo Mercedes im Kompaktsegment noch nichts zu bieten hat. Luxuswaren aller Art finden kaum noch Abnehmer wegen der Konjunkturflaute.

ZOLL SCHMÄLERT MARGE

Der Dax-Konzern gab einen neuen Jahresausblick, nachdem sich die Europäische Union mit US-Präsident Donald Trump am Wochenende auf einen Einfuhrzoll von 15 Prozent ab August geeinigt hat. Vor drei Monaten hatte Källenius die Prognose gekippt, weil die Lage zu unklar war. Der Pkw-Absatz soll mit ungefähr 1,8 Millionen Fahrzeugen deutlich unter Vorjahr liegen. Die bereinigte Rendite sinkt auf vier bis sechs Prozent nach acht Prozent im Jahr zuvor. Der Zolleffekt kostet die Marge 1,5 Prozentpunkte für das Gesamtjahr bei Pkw, schätzt der Autobauer nun. Ohne die Belastung würden die Schwaben das untere Ende der ursprünglichen Prognose von sechs bis acht Prozent erreichen. Der Konzernumsatz soll deutlich unter Vorjahr liegen.

Mercedes spart gegen die Absatzprobleme an - bis 2027 sollen fünf Milliarden Euro Kosten jährlich eingespart werden, auch durch den Abbau Tausender Stellen. In Deutschland läuft ein umfangreiches Abfindungsprogramm, das zunächst viel kostet. Konzernweit fielen für die Restrukturierung im zweiten Quartal 560 Millionen Euro an.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)